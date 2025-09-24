  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

آغاز طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان ۳۸ هزار دانش‌آموز ابتدایی کاشان

آغاز طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان ۳۸ هزار دانش‌آموز ابتدایی کاشان

اصفهان - سرپرست مرکز بهداشت کاشان از اجرای طرح ارتقای سلامت دهان و دندان ۳۸ هزار دانش‌آموز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح ارتقای سلامت دهان و دندان بیش از ۳۸ هزار دانش‌آموز ابتدایی به‌عنوان گروه هدف اصلی، تحت پوشش آموزش‌های بهداشتی قرار می‌گیرند که نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عادات صحیح و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

وی افزود: دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با اصول سلامت دهان و دندان، مهارت صحیح مسواک‌زدن را به‌صورت عملی و تحت نظارت معلمان خود فرا می‌گیرند و همچنین دو نوبت فلورایدتراپی به فاصله شش ماه برای آنان انجام خواهد شد.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان ادامه داد: در کنار این برنامه، هماهنگی لازم برای ارائه خدمات دندان‌پزشکی توسط یونیت‌های سیار و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار شهرستان نیز صورت گرفته است.

پنجه‌شاهی یادآور شد: سال گذشته با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، برای ۴۱ هزار و ۸۵۵ دانش‌آموز شهری و روستایی وارنیش فلوراید انجام شد.

کد خبر 6600317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها