مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح ارتقای سلامت دهان و دندان بیش از ۳۸ هزار دانش‌آموز ابتدایی به‌عنوان گروه هدف اصلی، تحت پوشش آموزش‌های بهداشتی قرار می‌گیرند که نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عادات صحیح و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده خواهد داشت.

وی افزود: دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با اصول سلامت دهان و دندان، مهارت صحیح مسواک‌زدن را به‌صورت عملی و تحت نظارت معلمان خود فرا می‌گیرند و همچنین دو نوبت فلورایدتراپی به فاصله شش ماه برای آنان انجام خواهد شد.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان ادامه داد: در کنار این برنامه، هماهنگی لازم برای ارائه خدمات دندان‌پزشکی توسط یونیت‌های سیار و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار شهرستان نیز صورت گرفته است.

پنجه‌شاهی یادآور شد: سال گذشته با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، برای ۴۱ هزار و ۸۵۵ دانش‌آموز شهری و روستایی وارنیش فلوراید انجام شد.