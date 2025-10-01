مرتضی پنجه شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانشآموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برای بدانش آموزان کاشانی در حال اجرا است که این برنامه با هدف کاهش پوسیدگی دندان در دانشآموزان ۶ تا ۱۲ سال، در تمامی مدارس ابتدایی شهرستان و با همکاری اداره آموزش و پرورش آغاز شده است.
وی ابراز کرد: در این طرح بیش از ۳۸ هزار دانشآموز ابتدایی بهعنوان گروه هدف اصلی، تحت پوشش آموزشهای بهداشتی قرار میگیرند که نقش مهمی در فرهنگسازی عادات صحیح و سرمایهگذاری برای نسلهای آینده خواهد داشت.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان افزود: دانشآموزان علاوه بر آشنایی با اصول سلامت دهان و دندان، مهارت صحیح مسواکزدن را بهصورت عملی و تحت نظارت معلمان خود فرا میگیرند و همچنین دو نوبت فلورایدتراپی به فاصله شش ماه برای آنان انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این برنامه، هماهنگی لازم برای ارائه خدمات دندانپزشکی توسط یونیتهای سیار و گروههای جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار شهرستان نیز صورت گرفته است.
پنجهشاهی گفت: سال گذشته با صرف هزینهای بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، برای ۴۱ هزار و ۸۵۵ دانشآموز شهری و روستایی وارنیش فلوراید انجام شد.
وی در پایان، ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت مدیران و معلمان مدارس و همراهی والدین، خواستار حمایت همه نهادهای فرهنگی در راستای نهادینهسازی استفاده منظم و صحیح از مسواک و نخ دندان و ترویج فرهنگ پیشگیری از پوسیدگی دندان شد.
