عبداللهیان: ۴۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در اردبیل کشف و جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبداللهیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگارن اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۴۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۴۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمعآوری شده است.
وی همچنین به تفکیک آمار مراکز کشف شده در استان پرداخت و افزود: از ۴۱ مرکز شناسایی شده، ۱۱۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز مربوط به شهرستان اردبیل، ۲۰۳ مورد نمین، ۵۱ مورد انگوت، ۱۷ مورد گرمی، ۱۵ مورد بیله سوار، ۶ مورد مشگینشهر و ۴ مورد نیر است. همچنین شهرستانهای پارسآباد و خلخال هر کدام دارای ۲ دستگاه ماینر هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ادامه با اشاره به توان مصرفی این مراکز گفت: مجموع قدرت مصرفی دستگاههای مکشوفه برابر با ۱۲۳۶ کیلووات است. با توجه به اینکه متوسط مصرف هر ماینر معادل مصرف ۱۰ واحد مسکونی است، بنابراین با کشف و جمعآوری این تعداد دستگاه رمز ارز، معادل مصرف ۴۱۲۰ واحد مسکونی در برق استان صرفهجویی شده است.
عبداللهیان تاکید کرد: فعالیت دستگاههای رمز ارز غیرمجاز یکی از دلایل ایجاد ناترازی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیرساختها و منافع ملی، موجب بروز نوسانات در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان میشود.
وی از شهروندان درخواست کرد مراکز مشکوک به استخراج رمزارز غیرمجاز را به شماره تلفن ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و ضمن ایفای مسئولیتهای اجتماعی، از پاداشهای ارزندهای بهرهمند شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود: بر اساس دستورالعمل شرکت توانیر، به ازای هر یک دستگاه ماینر غیرمجاز، پاداشی معادل یک میلیون تومان به گزارشدهندگان پرداخت میشود و سقف این پاداشها دویست میلیون تومان تعیین شده است.
