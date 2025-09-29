عبدالهیان: بیش از ۲ هزار مشترک پرمصرف برق در اردبیل اخطار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعبداللهیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بازدیدهایی از مشترکین اداره برق، ضمن ارائه توصیه های مدیریت مصرف، به واحدهایی که الگوی مصرف برق را رعایت نکرده باشند، تذکرات جدی داده شده و تعهد کتبی اخذ می شود که تا پایان شهریور امسال برای ۲ هزار و ۵۴۲ مشترک خانگی اخطار صادر شد.

وی با اشاره به آمار مشترکین پرمصرف با میانگین مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو در تعرفه خانگی برای مصارف بالای ۷۵۰ کیلووات ساعت به تعداد یک هزار و ۴۱۴ مشترک افزود: در تعرفه تجاری با مصارف بالای ۲۵۰۰ کیلووات ساعت نیز، تعداد یک هزار و ۱۲۸ مشترک احصاء شده و هشدار کاهش مصرف و قطع برق بصورت پیامک برای آنها ارسال گردیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برنامه ریزی برای قرائت ۱۵ روزه مشترکین پرمصرف را گامی موثر در کاهش مصرف آنها عنوان کرد و گفت: در پایش میانگین مصرف مشترکین پرمصرف با قرائت جدید، تعداد کثیری از مشترکین خانگی و تجاری پرمصرف، میزان مصرف خود را کاهش داده اند و برای ۴۶۱ مشترکی که کاهش مصرف نداشته اند، برنامه قطع انشعاب اجرا شده است.

عبدالهیان، هدف از این اقدامات را، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و جلوگیری از اتلاف انرژی در شرایط حساس کنونی اعلام کرد و افزود: رعایت اصول مدیریت مصرف، نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کند، بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع ملی نیز می‌شود.

وی با درخواست از شهروندان برای نقش آفرینی در تامین برق پایدار با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق، از جمله خاموش کردن لوازم اضافی به ویژه در زمان‌های اوج مصرف گفت: حتی کاهش مصرف یک لامپ اضافی در منازل و مراکز تجاری، می‌تواند تاثیر چشمگیری در مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه توزیع برق داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در پایان تاکید کرد: همراهی شهروندان عزیز در رعایت اصول مدیریت صحیح مصرف انرژی به ویژه در روزهای گرم سال، نه تنها زمینه کاهش فشار بر شبکه برق را فراهم می‌کند، بلکه به صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوارها نیز منجر می‌شود.

