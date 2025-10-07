عبدالهیان: ۱۷۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در اردبیل کشف و جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر عبداللهیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی هوشیاری و اشرافیت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل، ورود به‌موقع و قاطعانه دادستانی نمین و با حضور کارشناسان حراست و اکیپ های مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در یک واحد صنعتی که با سوء استفاده از سوله متروکه یک کارخانه، با پوشش مرکز مجاز استخراج رمزارز، اقدام به سرقت برق از شبکه اصلی شهرک صنعتی۲ اردبیل و استفاده غیرمجاز برای دستگاه‌های ماینر و استخراج رمز ارز می‌کرد، تعداد ۱۷۳ دستگاه ماینر غیرمجاز رمز ارز، کشف و جمع آوری شد.

وی با اشاره به تأثیرات منفی استفاده غیرقانونی از برق در مراکز استخراج رمز ارز، افزود: چنین فعالیت‌هایی باعث افزایش بار شبکه، اختلال در تأمین برق مناطق مسکونی و کشاورزی، وارد شدن خسارت به لوازم برقی مشترکین، افزایش تلفات انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به زیرساخت‌های صنعت برق می‌شود.

مدیرعامل شرکت نیروی توزیع برق استان اردبیل با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: فعالیت‌های غیرمجاز از این دست، مانعی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری مولد به‌شمار می‌رود که در این مورد خاص، میزان برق مصرفی کشف‌شده ماهانه معادل ۴۳۵ هزار کیلووات ساعت بوده که معادل مصرف بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در ماه می باشد.

عبدالهیان ضمن قدردانی از همکاری اطلاعات سپاه حضرت عباس (ع) استان، دادستانی نمین، پلیس اقتصادی و مشارکت مردم در کشف مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز، تأکید کرد: تداوم چنین همکاری‌هایی، نقش مؤثری در صیانت از شبکه برق، جلوگیری از قطعی های برق و هدررفت منابع ملی دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد مراکز مشکوک به استخراج رمزارز غیرمجاز را به شماره تلفن ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و ضمن ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، از پاداش‌های ارزنده‌ای بهره‌مند شوند.