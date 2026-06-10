آزادراه ارومیه -تبریز در ۶ قطعه اجرا می شود؛ اجرای ۶۰۰ کیلومتر راهسازی

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آزاد راه ارومیه - تبریز در قالب ۶ قطعه اجرایی تعریف شده و بخشهایی از آن در محدوده استان آذربایجانغربی هماکنون در حال تکمیل زیرساخت های اصلی از جمله تقاطع های غیرهمسطح، کندروها و تونلهای مهم است، اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش قابل توجه مسیر و زمان سفر، نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات جادهای خواهد داشت.
وی ادامه داد: این آزادراه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و با پیشبینی صرفهجویی سالانه قابل توجه در مصرف سوخت، میتواند به یکی از پروژههای اثرگذار در توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور تبدیل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فعالیت ۱۰۷ کارگاه راهسازی و مسکن در سطح استان با جدیت دنبال میشود، گفت: در حال حاضر در بخش طرح های عمرانی ۴۰ طرح راهسازی به طول ۶۰۰ کیلومتر و ۴۲ طرح مسکن در بخش نهضت ملی در حال فعالیت هستند.
آرامون با بیان اینکه همچنین ۲۵ طرح احداث ساختمان دولتی به همت راه و شهرسازی آذربایجان غربی در دست احداث و توسعه است، تاکید کرد: تمامی کارگاههای عمرانی راه و شهرسازی در ایام جنگ تحمیلی بدون وقفه فعال بودند و به صورت شبانه روزی در حال توسعه زیرساختهای لازم بودند و این روند همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: سرعت در اجرای پروژههای راهسازی با هدف اتصال امن و سریع نقاط مختلف استان، یکی از محورهای اصلی این نهضت است، در کنار آن، در بخش مسکن نیز با اولویتبندی نیازهای بومی، روند احداث واحدها با استفاده از ظرفیتهای داخلی و تجهیزات پیشرفته سرعت گرفته است.
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