به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در چارچوب سیاستهای کلان علمی کشور و در راستای اولویتهای علم و فناوری برنامه هفتم توسعه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری از طریق بنیاد ملی علم ایران، در پایان سال ۱۴۰۳ فراخوان ملی «حمایت از تدوین و تدریس دورههای آموزش علوم و فناوریهای کوانتومی» را خطاب به جامعه دانشگاهی اعلام کرد.
حسین افشین، معاون علمی رییسجمهور در این خصوص بیان کرد: در این فراخوان ۶۶ پیشنهاد طرح درس از سوی اساتید برجسته کشور به بنیاد ارسال شد. کلیه این پیشنهادات، در فرآیندی دقیق و با محوریت کمیته تخصصی کوانتوم بنیاد ملی علم ایران، متشکل از چهرههای شاخص علمی دانشگاههای معتبر کشور و دبیر ستاد توسعه فناوریهای کوانتوم معاونت علمی، مورد ارزیابیهای چندمرحلهای و علمی قرار گرفت.
افشین ادامه داد: نتیجه این ارزیابیهای فشرده، منجر به انتخاب و تصویب نهایی ۱۶ طرح برتر شد که هر یک از آنها از حیث تخصص اعضای هیأت علمی، نوآوری در سرفصل، غنای محتوایی و انطباق با نیازهای آیندهساز کشور، دارای شرایط ممتاز تشخیص داده شدند.
به گفته معاون علمی رییسجمهور، مقرر است این ۱۶ عنوان درس تخصصی و پیشرفته، در نیمسال تحصیلی پیشِ رو (مهرماه ۱۴۰۴) در ۱۲ دانشگاه تراز کشور، شامل دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تبریز، اصفهان، صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد، بینالمللی امام رضا (ع)، شهید مدنی آذربایجان و کردستان، ارائه شود.
وی با بیان اینکه، محتوای آموزشی تمامی این دورهها با کیفیتی مطلوب و مطابق با استانداردهای بنیاد، توسط اساتید منتخب تولید و ضبط و همراه با جزوات تخصصی، در اختیار بنیاد ملی علم ایران قرار خواهد گرفت؛ خاطرنشان کرد: بنیاد ملی علم ایران در نظر دارد با توجه به توافقاتی که با یکی از سکوهای آموزشی پیشرفته کشور داشته است کلیه محتوای ضبط شده دورهها توسط اساتید را با کیفیت مطلوب و به صورت رایگان در دسترس پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان سراسر کشور قرار دهد تا نقشی اثرگذار در همگانیسازی و تعمیق دانش کوانتوم ایفا کند.
این مقام مسئول همچنین درخصوص لیست نهایی دروس تصویب شده، توضیح داد: رایانش کوانتومی، بهینهسازی کوانتومی، آشنایی با مبانی فناوریهای کوانتومی برای رشتههای مهندسی، یادگیری ماشین کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتوم، پردازش اطلاعات کوانتومی، مخابرات کوانتومی، نظریه اطلاعات و محاسبات کوانتومی، بهبود آموزش محاسبات کوانتومی، مبانی مهندسی و علوم اطلاعات و رایانش کوانتومی، شبکههای مخابرات داده کوانتومی، مبانی محاسبات کوانتومی، اپتیک کوانتومی، زیستشناسی کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی و اطلاعات و ترمودینامیک کوانتومی از جمله این دروس هستند.
افشین درپایان تصریح کرد: این اقدام، یکی از گامهای برنامه جامع و بلندمدت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و بنیاد ملی علم ایران برای قرار گرفتن ایران در مرزهای پیشران علم و فناوری کوانتوم در سطح جهانی است. برنامههای دیگری از جمله حمایت از پروژههای تحقیقاتی کاربردی، شبکهسازی پژوهشگران برتر و توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی پیشرفته در این حوزه، در دست تهیه و اجرا است تا افقهای جدیدی از تعالی علمی و فناورانه را پیش روی کشور بگشاید.
نظر شما