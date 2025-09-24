  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

کتاب صوتی «سلمان خاکی» منتشر شد

کتاب صوتی «سلمان خاکی» به قلم محمود فروزبخش و با صدای وحید عالم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که پیش‌تر برای نخستین بار توسط «کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته بود، اکنون در پلتفرم‌های «طاقچه» و «نوار» نیز قابل تهیه و شنیدن است.

«سلمان خاکی» ذهن‌نگاشته‌ای است درباره قدم زدن، خیابان و مرگ؛ روایتی شاعرانه و اندیشناک که شنونده را به سفری درونی میان زیستن و زیستنِ دیگر می‌برد. نسخه صوتی این کتاب با صدای وحید عالم شنیدنی است.

با انتشار نسخه صوتی، امکان همراهی با این متن عمیق و متفاوت در هر زمان و مکان برای علاقه‌مندان به ادبیات معاصر فراهم شده است.

