به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «بهرنگ» به انتخاب و کارگردانی هنری وحید عالم و با گویندگی حسین زهدی و وحید عالم توسط گروه هنری «رادیو خوابگرد» منتشر شد. این مجموعه شنیداری اکنون در دسترس علاقهمندان به ادبیات معاصر ایران قرار دارد.
«بهرنگ» گزیدهای از قصههای ماندگار صمد بهرنگی است؛ نویسندهای که با نگاهی اجتماعی و قلمی صمیمی، جهان کودکان، دغدغههای مردم و آرزوهای نسلها را روایت میکرد. قصههایی که نه تنها برای کودکان نوشته شدهاند، بلکه آینهای از رنجها، امیدها و مبارزات انسانیاند.
این کتاب صوتی تلاشی است برای بازخوانی دوباره صدای داستانهایی که در حافظه جمعی ما ریشه دارند؛ روایتهایی ساده، اما عمیق، که نسلهای مختلف با آنها زیسته و اندیشیدهاند. شنیدن «بهرنگ» فرصتی تازه برای مخاطب امروز است تا با زبان زنده و بیپیرایه صمد بهرنگی، دوباره به سادگی و صراحتی بازگردد که همچنان الهامبخش و تأثیرگذار است.
اجرای صوتی این مجموعه با همراهی دو صدا، تجربهای نو از قصهگویی معاصر ایران را پیش روی شنونده قرار میدهد؛ تجربهای که میان نوستالژی کودکی و نگاه اجتماعی نویسنده، پلی تازه میسازد.
«بهرنگ» اکنون از طریق پلتفرمهای طاقچه و نوار در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
