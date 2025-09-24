«در انتهای شب» به لیست ۱۰ اثر برتر جشنواره کلن راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده، نویسندگی آیدا پناهنده و ارسلان امیری و تهیه‌کنندگی محمد یمینی که محصول اختصاصی فیلم نت است به بخش Top Ten TV جشنواره بین‌المللی کلن ۲۰۲۵ راه یافت.

جشنواره کلن که از ۹ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ تا ۲۴ مهر) در آلمان برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای معتبر فیلم و تلویزیون اروپا است. «در انتهای شب» در این جشنواره در کنار تولیداتی از شبکه‌های زد دی اف آلمان، بی‌بی‌سی انگلستان، ان آر ک دانمارک، آرته فرانسه، دیسکاوری و وارنر آمریکا به رقابت خواهد پرداخت.

یکی از جوایز این رویداد، The Hollywood Reporter Award است که به بهترین اثر داستانی در بخش‌های رقابتی Top TV، Best of Cinema Fiction و Look اهدا و توسط مجله معتبر The Hollywood Reporter حمایت می‌شود.

این اثر پیش از این در جشن حافظ ۱۴۰۳ موفق به کسب سه جایزه شد؛ بهترین سریال تلویزیونی، بهترین فیلمنامه تلویزیونی (آیدا پناهنده و ارسلان امیری) و بهترین بازیگر مرد در بخش سریال‌های درام برای پارسا پیروزفر. این سریال همچنین در دومین حضور جهانی خود، در جشنواره «سینما جووه» اسپانیا به نمایش درآمد و اکنون با حضور در جشنواره کلن ۲۰۲۵ سومین سفر جهانی خود را تجربه می‌کند.

«در انتهای شب» که در ۹ قسمت تولید شده، روایتی عاشقانه و اجتماعی از زندگی ۲ شخصیت اصلی، ناهید (هدی زین‌العابدین) و امیر (پارسا پیروزفر)، است که در کشاکش رازهای گذشته و انتخاب‌های دشوار، سرنوشت آنها به شکلی تراژیک دگرگون می‌شود. این سریال با فضایی دراماتیک و پرتعلیق، به بررسی موضوعاتی چون خانواده، اعتماد، خیانت و جستجوی حقیقت می‌پردازد.