به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آقامیری مدیر عامل شرکت داروسازی در نمایشگاه ایران فارما در جمع خبرنگاران در حوزه واردات مواد اولیه دارویی گفت: بزرگ‌ترین مشکل پیش روی واردات مواد اولیه در کشور، مسئله نقدینگی است و تفاوتی برای ما ندارد که این نقدینگی به صورت ارز یا ریال تأمین شود.

وی در ادامه گفت: که اگر دولت در زمینه تأمین ریال یا ارز مورد نیاز به شرکت‌های واردکننده مواد اولیه کمک کند، این شرکت‌ها تمام توان خود را به کار می‌گیرند تا صنعت دارو در هیچ مقطع زمانی با کمبود مواد اولیه مواجه نشود، چرا که این صنعت یک بخش حیاتی و استراتژیک در کشور است.

آقامیری افزود: واردات مواد اولیه کاملاً به عهده شرکت‌هایی مانند ما است و با توجه به شرایط خاص ایران، توانایی مدیریت و بهینه‌سازی این روند را داریم؛ اگر دولت همکاری لازم را در تأمین ریال یا ارز داشته باشد، می‌توانیم چرخه تولید دارو را به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم.

وی همچنین به مشکلات تخصیص ارز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر تخصیص ارز با تأخیر مواجه است، اما اگر دولت حتی در تأمین ریال کمک کند، اجازه نمی‌دهیم این تأخیر باعث توقف چرخ تولید شود. این موضوع قبلاً طولانی‌تر بود ولی در دو سه ماه اخیر وضعیت بهبود یافته و زمان تأمین مواد اولیه به حدود ۳ تا ۴ ماه رسیده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های واردکننده از منابع مالی خصوصی نیز استفاده می‌کنند تا وقفه‌ای در روند واردات و تولید ایجاد نشود، اما این منابع محدود هستند و چنانچه نقدینگی به موقع تأمین نشود، خسارت‌های جدی به صنعت دارو وارد خواهد شد.

وی درباره کشورهای مبدا واردات مواد اولیه گفت: بیشتر مواد اولیه دارویی از کشورهای هند و چین وارد می‌شود. با توجه به ظرفیت بالای تولید داخل، اگر مشکل نقدینگی برطرف شود، می‌توان تولید مواد اولیه را گسترش داد و حتی به صادرات نیز پرداخت.

آقامیری اذعان کرد: پتانسیل تولید مواد اولیه دارو در ایران بسیار بالاست و اگر محدودیت نقدینگی رفع شود، سهم ایران در بازار داخلی و صادراتی مواد اولیه دارویی می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: تأمین نقدینگی، اعم از ارز یا ریال، مهم‌ترین نیاز شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی است تا با حفظ تداوم واردات، صنعت دارو به عنوان صنعتی حیاتی در کشور، از کمبود و وقفه‌های تولید در امان بماند. کمک دولت در این زمینه نقش کلیدی در بهبود روند واردات و در نهایت سلامت عمومی جامعه خواهد داشت.

تداوم واردات مواد اولیه دارویی بدون افزایش بهای تمام‌شده

آقامیری اظهار داشت: صنعت دارو به عنوان یکی از حوزه‌های راهبردی و حیاتی کشور با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، روند ترخیص این کالاها با همکاری مؤثر سازمان غذا و دارو به‌مراتب تسهیل شده و دیگر شاهد ماندگاری طولانی کالا در گمرک نیستیم؛ به‌ویژه زمانی که فرایندهای قانونی واردات به‌درستی طی شود.

به گفته وی: در حال حاضر چنانچه روند واردات از مسیر درست و مطابق ضوابط قانونی پیش برود، شرکت‌هایی همچون ما که تخصص و تجربه کافی در واردات مواد اولیه دارویی دارند، بدون چالش جدی و افزایش نرخ بهای تمام‌شده می‌توانند نیاز صنعت دارو را تأمین کرده و بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر عامل شرکت اکسیر هیراد با تاکید بر ثبات در تأمین مواد اولیه، تصریح کرد: ما واردکننده مواد اولیه‌ای هستیم که خود در تولید مواد اولیه دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد و خوشبختانه در مجموعه ما، چالشی از نظر ترخیص یا زمان‌بندی وجود ندارد. اگر تأمین نقدینگی به‌موقع انجام شود، توان ادامه روند واردات بدون هیچ مشکلی را داریم و می‌توانیم خدمت‌رسانی مناسبی به صنعت دارو ارائه دهیم.

تحریم‌ها و تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی و خصوصی

وی در ادامه افزود: با توجه به تشدید فشارهای بین‌المللی، برخی شرکت‌های دولتی ممکن است در تعامل با طرف‌های خارجی دچار مشکل شوند، چرا که تحریم‌های ظالمانه حتی شامل بخش غذا و دارو نیز می‌شود. اما شرکت‌هایی از جنس ما که ساختار خصوصی و چابکی لازم را دارند، می‌توانند فعالیت‌های خود را با همان سرعت و کیفیت ادامه دهند.

وی تصریح کرد: چنانچه زیرساخت مالی، به‌ویژه تأمین ریال در داخل کشور از طریق همکاری سازمان غذا و دارو با بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری فراهم شود، شرکت‌های تخصصی در حوزه واردات می‌توانند نقش مهمی در عبور از بحران‌های دارویی ایفا کنند، بدون آنکه مصرف‌کننده نهایی متحمل افزایش قیمت دارو شود.

همکاری بخش خصوصی و دولت برای حل مشکلات نقدینگی

وی تاکید داشت: مشکلاتی اعم از زمان تخصیص ارز و کمبود نقدینگی هنوز پابرجاست، اما با همکاری دولت و بخش خصوصی، این چالش‌ها قابل مدیریت هستند؛ همچنین امروز هم وزیر بهداشت به صراحت اعلام کردند که مشکلات حوزه دارو و واکسن جدی است و باید با استفاده از توان همه‌جانبه حل شود. ما در بخش خصوصی آماده همکاری کامل با دولت برای تأمین مواد اولیه دارویی هستیم.

پیشنهاد برای تسریع در تأمین مالی

آقا میری بیان کرد: سازمان غذا و دارو با همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی، زمینه تأمین ریال را برای شرکت‌های واردکننده فراهم کند و اگر این حمایت مالی شکل بگیرد، نه تنها خللی در واردات مواد اولیه ایجاد نمی‌شود، بلکه می‌توانیم به تولیدکنندگان اصلی دارو در داخل نیز کمک کنیم. به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز مبادله‌ای نیز در محدوده ۸ دلار و ۷۰ سنت یا ۸۰ یورو تعیین شده، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به بهبود روند ترخیص کالا، تسهیل در فرآیندهای قانونی واردات، و ظرفیت بالای شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی، واردات مواد اولیه دارویی در کشور می‌تواند بدون افزایش بهای تمام‌شده و با کیفیت بالا ادامه یابد؛ مشروط به اینکه تأمین نقدینگی ارزی یا ریالی به‌موقع صورت گیرد. همکاری میان سازمان غذا و دارو، نهادهای مالی، و شرکت‌های واردکننده خصوصی کلید عبور از بحران‌های موجود در صنعت دارو خواهد بود.