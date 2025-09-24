به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای دستور رئیس‌کل این بانک و با هدف حمایت از تولیدکنندگان کوچک مقیاس، تخصیص و تأمین ارز تمامی ثبت سفارش‌های کمتر از ۵۰ هزار دلار عملیاتی شد.

این اقدام شامل بیش از سه هزار ثبت سفارش واحدهای تولیدی است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تخصیص ارز برای سفارش‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار نیز پس از بررسی، هفته آینده انجام خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد در روزهای آتی شرایط ترخیص کالاهای موجود در گمرک که نیازمند تخصیص ارز هستند نیز تسهیل می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.