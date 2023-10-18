چقدر ارز برای واردات شیرخشک تخصیص یافت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با ارز ترجیحی، بانک مرکزی مجموعاً ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تأمین و پرداخت شده است.

روز گذشته سازمان غذا و دارو برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با اولویت به میزان ۱۲ میلیون دلار در قالب ارز ترجیحی ثبت سفارش کرده که بانک مرکزی هم بلافاصله ارز آن را تأمین کرده و طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکنون هر ثبت سفارشی را که در حوزه دارو و شیرخشک، با اولویت ارسال کرده است، بانک مرکزی ارز آن را بلافاصله تخصیص داده و تأمین کرده است.