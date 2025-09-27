رئیس جمهور کلمبیا: جنایت علیه بشریت در غزه باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا امروز شنبه در سخنان در اشاره به ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، تصریح کرد: جنایت علیه بشریت در غزه باید پایان یابد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کودکان در آنجا کشته شوند.

رئیس جمهور کلمبیا خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: آمریکا با کشتن کودکان بی‌دفاع بزرگ نخواهد شد.

گوستاوو پترو همچنین در واکنش به اقدام آمریکا در لغو روادید خود، واشنگتن را به نقض حقوق بین‌الملل به‌دلیل انتقادش از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه متهم کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای از لغو روادید گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا به‌دلیل شرکت در تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا منتشر شده، ادعا شده است: روادید رئیس جمهور کلمبیا به دلیل تشویق نظامیان آمریکایی به نافرمانی و خشونت لغو خواهد شد.

گفتنی است که دولت آمریکا با سوء استفاده از قرار گرفتن مقر سازمان ملل در این کشور، مقامات کشورهایی که به ادامه جنایت‌های صهیونیست‌ها اعتراض می‌کنند را لغو روادید کرده و یا محدودیت‌هایی را علیه آنها وضع می‌کند.