به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس با اونتالاپ اونالبایف سفیر کشور قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل مختلف در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیدار و گفتگو کرد.
نماینده عالی دولت در گیلان در این دیدار با بیان اینکه روابط ۲ کشور ایران و قزاقستان در برهههای مختلف تاریخ بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: ارتباط قزاقستان با کشور ایران و استانی مثل گیلان که در حاشیه خزر است بسیار خوب بوده و در تلاشیم تا این ارتباطات بیش از گذشته شود.
وی با اشاره به ظرفیت گیلان در حوزه ترانزیتی گفت: مسیر دریایی انزلی–آکتائو و همچنین کریدور ریلی و جادهای، امکان صادرات و واردات سریعتر کالا را فراهم میکند، این موضوع میتواند گیلان را به هاب تجاری ایران با آسیای میانه تبدیل کند.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت کشورهای حاشیه خزر در بخشهای مختلف افزود: قزاقستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات، دانههای روغنی و فلزات در منطقه است، از این رو واردات این محصولات از طریق گیلان میتواند هزینه و زمان حملونقل را کاهش دهد.
به گفته حقشناس، در مقابل، محصولات کشاورزی گیلان مثل چای، برنج، بادامزمینی، سبزیجات و صنایع غذایی قابلیت صادرات به قزاقستان را دارند.
وی با بیان اینکه ایجاد بازارچههای مرزی و همکاریهای تجاری میان ایران و قزاقستان میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی ایران کمک کند، تصریح کرد: قزاقستان با داشتن منابع عظیم انرژی، میتواند شریک مهمی در تأمین انرژی و سرمایهگذاری در صنایع ایران و به ویژه گیلان باشد، در مقابل، ایران میتواند خدمات فنی مهندسی و زیرساختی را در اختیار قزاقستان قرار دهد.
استاندار گیلان با بیان اینکه استفاده از ترکیب ریل و دریا باعث کاهش هزینه و زمان حملونقل میشود، گفت: بار از ترکیه با ریل وارد ایران، در منطقه آزاد انزلی تخلیه و بارگیری و بعد از طریق کشتی به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه ارسال میشود.
گیلان دروازه ترانزیتی ایران به آسیای میانه و اروپا
«اونتالاپ اونالبایف» سفیر کشور قزاقستان در ایران نیز در این دیدار اظهار کرد: استان گیلان با موقعیت استراتژیک خود در حاشیه دریای خزر و دسترسی به بنادر انزلی، امیرآباد و کاسپین، بهعنوان دروازه ترانزیتی ایران به آسیای میانه و اروپا شناخته میشود.
وی با اشاره به پروژههای زیربنایی در بنادر گیلان، گفت: کشور قزاقستان در تلاش است تا ظرفیت ترانزیتی این منطقه را افزایش داده و همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و قزاقستان را تقویت کنیم.
