حق شناس: ساخت‌ و ساز غیرمجاز نتیجه انسداد مسیرهای قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه چهارشنبه در نشست با رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و حوزه مسکن استان اظهار کرد: اجرای طرح‌های مسکن روستایی و ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد مورد تاکید است.

حق‌شناس با اشاره به روند نگران‌کننده تغییرات جمعیتی در گیلان گفت: در یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر از جمعیت دانش‌آموزی استان کاهش یافته و این مسئله نشانه روشنی از روند پیری جمعیت است که باید به‌عنوان زنگ خطر جدی تلقی شود.

وی با بیان اینکه روستاهای گیلان علاوه بر کارکرد زیستی، نقش کلیدی در تولید کشاورزی و صنایع کوچک دارند، تصریح کرد: کاهش یا تخلیه جمعیت روستاها می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در شهرها شود. بقای روستا به‌معنای بقای تولید و تداوم حیات شهری است.

استاندار گیلان در ادامه به مشکلات اجرایی موجود در طرح‌های مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تأخیر در پرداخت‌ها، تعدیل‌نشدن قراردادها و همچنین محدودیت‌های قانونی در صدور پروانه برای واحدهای فاقد سند از جمله موانع جدی هستند که روند توسعه مسکن روستایی را با چالش مواجه کرده‌اند.

وی افزود: محدودیت‌های مربوط به حریم راه‌ها، رودخانه‌ها و نبود سازوکار مشخص برای اراضی خارج از طرح هادی موجب شده بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شوند یا به‌صورت غیرمجاز پیش بروند، که این موضوع هم نارضایتی مردم را افزایش داده و هم باعث بی‌نظمی در روند توسعه می‌شود.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها از جمله بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و نهادهای اجرایی، خاطرنشان کرد: مردم خواهان ساخت‌وساز قانونی هستند، اما وقتی همه مسیرهای قانونی بسته می‌شود، ناگزیر به اقدام غیرمجاز روی می‌آورند ما باید مسیرهای قانونی ساخت مسکن را تسهیل کنیم تا مردم با آرامش خاطر در روستاها بمانند.