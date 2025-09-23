حق شناس: بیمارستان لاکان رشت تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: گیلان در سال گذشته دچار کمبود آب بود ۱۵ هزار مگا وات تولید برق به دلیل نبود آب در پشت سدها کاهش داشت اما با عنایت به پایان سال آبی ۱۴۰۳ در روز گذشته و بر اساس آمارهای موجود بیش از هزار میلی متر باران در گیلان بارید و این در حالی است که میانگین بارش کل کشور کمتر از ۱۵۰ میلی متر است.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین درست آمایش سرزمینی برای هرکدام از استانها افزود: باید مسائلی مانند آب و فاضلاب و دفع زباله و سایر موارد زیست محیطی همواره جز مطالبات مستمر مردم و مسئولان و رسانهها باشد و باید آنقدر مطالبه کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
حق شناس با اشاره به کشاورزی گیلان به عنوان مزیت نسبی به دلیل بارش فراوان نزولبات جوی در این استان ادامه داد: نیاکان ما در گذشته ۹ هزار هکتار یعنی چیزی برابر با ۹۰ میلیون مترمربع سدچوبی و آب بندان احداث کرده و آب را مدیریت میکردند و در خصوص آب سد سفید رود باید بگویم از این سد به هیچ عنوان آبی به سمت استان البرز نمیرود و همچنین از سال ۹۲ نیز از سمت سد طالقان هیچ آبی به سمت گیلان نیامده است.
استاندار گیلان با اشاره به بارش سالانه هزار میلی متر نزولات جوی در این استان ادامه داد: ۳۰ استان در کشور با مشکل فرونشست مواجه هستند در حالی که در گیلان چنین معظلی وجود ندارد.
حق شناس با بیان اینکه نگاه تجارت کشور به سمت شمال نبوده است گفت: سهم ایران از صادرات کالاهای روسیه تنها یک درصد است در حالی که هم اکنون امکان تخلیه و بارگیری روزانه ۴۰ کشتی در بنادر شمال کشور وجود دارد.
وی با تاکید براینکه در گیلان از دریا استفاده بهینه نشده است افزود: گیلان استانی دریایی در حاشیه خزر است که ۱۰۰ فروند کشتی در دریای خزر با پرچم جمهوری اسلامی در حال تردد است اما باید ببینیم سهم جوانان و ملوانان گیلانی از آنچه میزان است؟ و باید بگویم که ما پشت به دریا زندگی کردهایم و از دریا استفاده بهینه نداشتهایم اما جنوبیها رو به دریا زندگی کرده و به بهترین شکلی از آن استفاده میکنند و تجارت را در خلیج فارس پررنگ کردهاند.
استاندار گیلان با بیان اینکه در بخش کشاورزی به دنبال تحقق کشت فراسرزمینی نبودهایم اضافه کرد: جمهوری قزاقستان بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد و از کشورهای افریقایی برای کشت فراسرزمینی در ققزاقستان بهره میبرند.
توسعه گردشگری از اولویتهای گیلان است
استاندار گیلان در ادامه با تاکید بر ضرورت بیش از پیش صنعت گردشگری در گیلان اظهار کرد: باید ببینیم در خصوص گردشگری چقدر توانستهایم با آموزش صحیح مهارت افزایی کنیم که در داخل هتلها و مراکز گردشگری با مردم برخورد صحیح شده و جذابیت ایجاد شود.
حق شناس با اشاره به اینکه در برنامه هفتمتوسعه ۵۰ هتل باید گیلان ساخته شود افزود: مردم برای آمدن به گیلان کیلومترها در ترافیک میمانند و قطعاً باز هم خواهند آمد اما باید ببینیم ما چه کردهایم و آیا توانستیم زمینه اقامت ارزان را برای گردشگران فراهم سازیم تا در خیابانها شب را به صبح نرسانند؟
وی ادامه داد: در ایام سفرهای نوروزی و تابستانی با وجود ترافیک زیاد و سیل گردشگران ورودی به گیلان مشکلی به لحاظ تأمین سوخت و نان و کالاهای اساسی مردم نداشتیم در حالی که جاده هراز و کندوان بسته شد پس نشان میدهد در گیلان تدبیر وجود دارد.
استاندار با بیان اینکه گردشگری به عنوان فرصتی مغتنم برای گیلان دارای مزایا و معایب است اضافه کرد: قطعاً ترافیک معضل است و باید رفع شود اما باید از باید از مزیت گردشگری استان به بهترین شکلی برای رفاه حال عموم مردم بهره برد.
تمام تلاش ما به ثمر رساندن پروژههای نیمه تمام استان است
وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد وی از دوران قبول مسئولیت تا کنون عنوان میشود اظهار کرد: باید ببینیم امسال نسبت به سال قبل چه تفاوتهایی ایجاد شده و اکنون در چه جایگاهی هستیم و باید گفت در هفته دولت امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه با اعتبار ۱۲ همت بخش خصوصی و ۸ همت بخش دولتی افتتاح شد که معادل کل سال قبل بود و در سوی دیگر بندر آستارا بعد از تعطیلی ۱۸ ماهه بازگشایی و فعال شد.
استاندار گیلان با بیان اینکه تمام تلاش مسئولان گیلان به سرانجام رساندن پروژههای نیمه کاره استان است گفت: در شش ماه گذشته حدود نیمی از اراضی مسیر آهن رشت به آستارا آزاد سازی شد و تا پایان سال ۱۶۰ کیلومتر آن نیز آزاد میشود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه راه آهن رشت به آستارا تا پایان دولت چهاردهم به بهره برداری برسد گفت: با تاکید رئیس جمهور مسیر ۱۶۰ کیلومتری این راه آهن به صورت پل احداث میشود تا به زمینهای زراعی و باغات آسیب زیادی وارد نشده و یقیناً این مسیر زیباترین قطعه راه آهن کشور خواهد.
بهره برداری از بیمارستان ۴۴۰۰ تختخوابی لاکان تا پایان امسال
استاندار با اشاره به اینکه گیلان از نظر سرانه تختهای بیمارستانی یک و چهار دهم از استانهای دیگر کشور پایینتر است افزود: بیمارستان ۴ هزار و ۴۰۰ تختخوابی لاکان که از سال ۸۷ شروع شده بود تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی افزود: با بهره برداری از این بیمارستان و همچنین بیمارستانهای تالش و انزلی میزان تختهای بیمارستانی گیلان به هزار تخت میرسد.
حق شناس با اشاره به اینکه زباله بخش عمدهای از مشکلات زیست محیطی گیلان را تشکیل میدهد ادامه داد: در خصوص مسائل مربوط به محیط زیست با هرکسی که تخطی کند تعارف نداریم.
نظر شما