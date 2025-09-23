استاندار گیلان: توسعه مدارس کلید آبادانی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی و زنگ ایثار در یکی از مدارس رشت اظهار کرد: از مجموع حدود ۸ هزار شهید گیلانی بیش از ۸۵۰ نفر دانش‌آموز و ۱۶۰ نفر فرهنگی بوده‌اند؛ این نشان از سهم مهم مدارس و معلمان در دفاع از کشور دارد.

وی با اشاره به شعار سال تحصیلی و اهمیت توسعه عدالت آموزشی، افزود: توسعه مدارس مقدم بر توسعه کشور است و اگر مدرسه توسعه یابد، ایران نیز آباد خواهد شد. استان گیلان با داشتن ظرفیت‌های ویژه‌ای از جمله منابع آبی، کشاورزی و گردشگری، نقش مهمی در توسعه کشور ایفا می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به کاهش بارندگی و تأثیر آن بر مصرف انرژی و منابع آبی، تصریح کرد: توجه به مهارت‌آموزی و توسعه هنرستان‌ها، به ویژه در رشته‌های مرتبط با کشاورزی و فناوری، از اولویت‌های آموزش و پرورش است.

حق‌شناس همچنین به اهمیت صنعت گردشگری و لزوم افزایش ظرفیت‌های پذیرایی در استان اشاره و تأکید کرد: در برنامه پنج ساله هفتم، ساخت ۵۰۰ هتل در کشور پیش‌بینی شده که ۵۰ هتل آن در استان گیلان ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه قبل از جنگ تحمیلی، ایران دو برابر مساحت کنونی خود را داشت و سه دریای مهم را از دست داده است، افزود: فقدان نیروهای دریایی متخصص و کاپیتان‌های ماهر در سواحل خزر یک چالش است که باید با تمرکز بر آموزش مهارت‌ها برطرف شود.

استاندار گیلان در پایان گفت: مزیت‌های کشاورزی، دریایی و گردشگری استان باید به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شوند و این امر از مدرسه آغاز می‌شود. هر زمان که مدارس آباد شوند، ایران آباد خواهد شد و نسل امروز آینده ایران را خواهد ساخت.