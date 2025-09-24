به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از علمای اهل‌سنت خراسان جنوبی ظهر امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس با سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان دیدار کردند.

سردار مهدوی در این نشست با اشاره به ماهیت دشمنی قدرت‌های جهانی با اسلام، اظهار داشت: مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، حکومتی مبتنی بر دین را برگزیدند تا از سلطه و ظلم رهایی یابند و هنوز دو سال از این تحول نگذشته بود که جنگی هشت‌ساله علیه ایران آغاز شد.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با هر حکومت اسلامی مخالف هستند، افزود: این کشورها تنها اسلامی را می‌خواهند که در خدمت منافع استکباری باشد و از این رو همواره در برابر جریان مقاومت قرار گرفته‌اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) گفت: جریان یهود از صدر اسلام تاکنون در مقابل اسلام ایستاده و امروز نیز چون جمهوری اسلامی بر مبنای دین بنا شده است، با آن به مقابله می‌پردازند.

به گفته وی، طبیعی است که منافع استکبار در تعارض با اصول و ارزش‌های اسلامی قرار داشته باشد.

وی دفاع مقدس را نمونه‌ای از ایستادگی یک ملت در برابر جبهه‌ای جهانی عنوان کرد و ادامه داد: در این جنگ همه اقشار جامعه در کنار یکدیگر از خاک کشور دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب به دشمن واگذار شود.

سردار مهدوی با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام ملت ایران رمز پیروزی در دفاع مقدس بود، خاطرنشان کرد: اگر این تجربه به سایر کشورهای منطقه منتقل می‌شد، امروز شاهد جنایات اسرائیل در غزه نبودیم.

فرمانده سپاه خراسان جنوبی اضافه کرد: ملت‌های مسلمان یا باید در برابر استکبار تن به ذلت دهند یا با اتحاد و انسجام ایستادگی کنند که تجربه نشان داده مقاومت، پیروزی را در پی دارد.

وی با اشاره به اوضاع نابسامان سوریه و برخی کشورهای منطقه گفت: اگر موضع واحدی در برابر استکبار اتخاذ می‌شد، خاورمیانه امروز این میزان از بحران و ناامنی را تجربه نمی‌کرد.

سردار مهدوی عملیات های وعده صادق را نشانه ارتقای توان دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: این اقدامات هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکست و نشان داد ملت ایران با اتکا به تجربه دفاع مقدس همچنان آماده ایستادگی در برابر دشمنان است.

به گفته وی، نگرانی اصلی آمریکا و اسرائیل این است که موفقیت ایران در منطقه به معنای پیروزی اسلام خواهد بود و یهود نابود خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم پرچم اسلام در سراسر جهان برافراشته شود و امت اسلامی با وحدت در برابر تجاوز و ظلم ایستادگی کند.