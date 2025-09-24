به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از منتخبین «نهضت بومی زندگی با آیه‌ها» در زرقان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس و مسئولین این شهرستان برگزار شد.

در این نشست از ۲۵ نفر از منتخبین این نهضت در شهرستان زرقان تقدیر به عمل آمد.

حجت الاسلام ولدان در این آوئین گفت: شهر زرقان از جهات مختلف فرهنگی و مذهبی در سطح استان و کشور پیشرو می‌باشد و اجرا موفق نهضت زندگی با آیه‌ها در این وسعت و موفقیت‌های این نهضت در این شهرستان نشان از این مطلب می‌باشد.

وی ادامه داد: تربیت کنشگران فرهنگی در بسترهای مختلف مانند نهضت زندگی با آیه‌ها باید یکی از اهداف همه عملیات‌های فرهنگی مذهبی نهادها و تشکل‌های مردمی باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی زرقان در تعامل هم افزا با همه نهادها به ویژه شهرداری و شورای اسلامی زمینه مشارکت مردم را در این زمینه فراهم کرده است و می‌بایست سطح کنشگری فرهنگی مذهبی را در این عملیات قرانی از لحاظ کمی و کیفی باز هم ارتقا دهد.