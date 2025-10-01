به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان در پیامی درگذشت ذاکر اهل بیت(ع) مرحوم حاج علی‌اصغر سرودمند را تسلیت گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال ذاکر با اخلاص و پیر غلام باصفای حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، مرحوم حاج علی‌اصغر سرودمند، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن مرحوم از چهره‌های مؤمن، مردمی و خوش‌سلوک عرصه مداحی و خدمت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم‌السلام بود که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج فرهنگ عاشورایی، اقامه عزای حسینی و تربیت نسل‌های مؤمن و ولایی سپری نمود. اخلاص، ادب، و صدای گرم ایشان، همواره مایه انس دل‌های عاشقان با مکتب نورانی اهل بیت علیهم‌السلام بود.

بی‌تردید فقدان این ذاکر و خادم صدیق حسینی، خسارتی برای جامعه هیئات مذهبی و اصحاب فرهنگ دینی و شبکه تبلیغی استان فارس خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان مکرم، شاگردان، دوستان و ارادتمندان آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه، علو درجات و محشور شدن در جوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.