به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه دائمی نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در شهرستان زرقان مستقر در دارالقرآن حاج محمد باقر ممیز عصر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس شروع به کار کرد.

حجت الاسلام ولدان در این مراسم گفت: با تاسیس این دبیرخانه، فعالیت‌های هدفمند قرانی به طور مستمر در شهرستان زرقان تحت عنوان زندگی با آیه‌ها انجام می‌شود و هم افزایی مثبتی در این زمینه با همه نهادها شکل خواهد گرفت که همه اقشار خصوصاً دانش آموزان را با ادبیات قرانی آشنا می‌کند.

حسن رستم زاده رئیس آموزش و پرورش زرقان نیز در این جلسه گفت: با توجه به فعالیت‌های عمیق نهضت زندگی با آیه‌ها در شهرستان زرقان در دو سال گذشته و پیامدهای مثبت آن در استان و کشور از مسئول تبلیغات اسلامی زرقان خواستم تا مسئولیت این دبیرخانه را در دارالقرآن زرقان مستقر شود.

لازم به ذکر است نهضت ملی زندگی با آیه‌ها برای گفتمان سازی ایات قران کریم به صورت مستمر در سطح کشور در دو سال گذشته به دبیری دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی کشور شروع به فعالیت کرده که شهرستان زرقان در تبلیغ و ترویج این نهضت دارای سهم ویژه ای بوده است.