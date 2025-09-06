به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا محمودی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، گفت: این دیدار با هدف تقویت تعاملات نهادهای حوزوی و تبلیغی و در فضایی سرشار از هم‌اندیشی و تفاهم است.

وی ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان به سمت مدیرکلی تبلیغات اسلامی فارس، ادامه داد: خدمات این اداره کل در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دینی استان شایسته تحسین است.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس بر اهمیت پیگیری مصوبات قرارگاه «بلاغ مبین» تأکید کرد و افزود: استمرار تلاش‌ها در مسیر تحقق مأموریت‌های تبلیغی، تبیینی و فرهنگی امری ضروری خواهد بود.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: عزم مشترک این دو نهاد برای هم‌افزایی در راستای ارتقای سطح فعالیت‌های دینی و فرهنگی فارس و تحقق اهداف کلان نظام اسلامی در حوزه تبلیغ و تبیین معارف دینی بسیار راهگشاست.