به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح سهشنبه در آئین آغاز سال تحصیلی در مدرسه صدرا شیراز با ابراز خرسندی از اینکه در جمع دانشآموزان و آیندهسازان کشور حضور دارد، به اهمیت کسب دانش و علم اشاره کرد و گفت: علم از خداوند و اولین معلم انسان نیز خداوند است که قرآن را نازل کرد.
وی بر ضرورت علمآموزی در هر زمان، مکان و برای هر جنسیت تأکید کرد و ادامه داد: طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانگونه که پیامبر اسلام (ص) در خصوص علمآموزانی از قوم فارس یاد میکند که اگر علم در هر نقطهای باشد، آنها آن را کشف خواهند کرد و این نشان از اهمیت و ارزش علم در اسلام دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: دانشآموزان به عنوان فرشتگانی در مسیر علم و دانش هستند که هر قدمشان مورد رحمت و دعای فرشتگان است.
حجت الاسلام ولدان بر مقام و منزلت دختران تأکید کرد و نقش آنها را در خانواده، جامعه و آیندهسازی مهم دانست و گفت: مادران نقش کلیدی در تربیت نسل آینده دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان هفته دفاع مقدس را نماد ایستادگی و مقاومت دانست و تصریح کرد: هفته دفاع مقدس مقارن با بازگشایی مدارس است و باید آن را به فال نیکو گرفت.
