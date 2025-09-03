افتتاح مرکز راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مرکز راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس تحت عنوان مرکز شهیده معصومه کرباسی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان، مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان فارس، خواهر شهیده بزرگوار معصومه کرباسی و جمعی از فعالان فرهنگی در محل اداره کل تبیلغات اسلامی استان فارس افتتاح شد.

در این مراسم حجت الاسلام ولدان با با اشاره به نقش پر رنگ بانوان در طول تاریخ گفت: ما در مباحث فرهنگی، تبلیغی و تببینی همواره مدیون زنان و مادرانی هستیم که با رشادت‌های فراوان مسیر رشد و تعالی فرزندان، بستر به ظهور رسیدن مردان را فراهم آوردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: اگر حسین و حسینیان هستند باید زینب و زینبیون هم باشند.

حجت الاسلام ولدان تصریح کرد: افتتاح این مرکز قدمی مهم و جهادی در راستای ارتقا کمی و کیفی فعالیت‌های بانوان شیراز باشد.

محبوبه پورشیروانی مسئول مرکز راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس نیز در این مراسم گفت: زنان در گفتمان انقلاب اسلامی، هویت خود را در میدان‌های مجاهدت بازیافته‌اند و این الگو می‌تواند برای همه اقشار جامعه، حتی آقایان، الهام‌بخش باشد. در عین حال، تلاش داریم حضور زنان در شوراهای تصمیم‌سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقویت شود.

وی ادامه داد: در الگوی سوم زن مسلمان، زنان مؤثر شناخته می‌شوند و در تصمیم سازی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باید از حضور بانوان نظر دادیم.

مسئول مرکز راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: یک حرکت اجتماعی تابعی از حرکت فردی است به همین دلیل باید از تشتت در اقدامات پرهیز کرد و باید برای قدم برداشتن در مسیر قرب الهی با شناخت اینکه دست روی چه نقطه‌ای می‌گذاریم، گام برداریم و باید بتوانیم بحران‌های هویتی که برای زنان پیش می‌آید را حل کنیم تا از این طریق هویت او را ارتقا ببخشیم و حضور او را برای تحقق جهاد تبیین، جهاد پیشرفت و حتی جهاد اقتصادی هموار کنیم.

پورشیروان تصریح کرد: تبیین اسلام ناب، گفتمان‌سازی و رصد صحنه‌های فرهنگی نیز سه مأموریت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است نباید فراموش کنیم که ماموریت کلان ما ایجاد گفتمان مقاومت، امیدآفرینی و تقویت هویت مادری است، بنابرین طراحی عملیات‌ها باید در این سه محور انجام گیرد.