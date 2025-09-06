انسان متمدن افق دید جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان عصر شنبه در جلسه شبکه بانوان جامعه پرداز شیراز، به اهمیت اتحاد و همبستگی در جامعه اسلامی اشاره و بر ضرورت خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی تأکید کرد و گفت: برای خدمت به امام زمان (عج) و نایب ایشان، ابتدا باید صفات اخلاقی و روحی خود را تقویت کنیم و از صفات رذیله دوری کنیم زیرا خودسازی انقلابی و ایجاد تحول در درون فرد، کلید موفقیت در این مسیر است.
وی به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: سبک زندگی اسلامی، تربیت قرآنی، حس همزیستی مسالمتآمیز و نوعدوستی از جمله مواردی است که باید در جامعه ترویج شود، همچنین فعال بودن کنشگران میدان و عدم بیتفاوتی نسبت به مشکلات جامعه بسیار مهم است چرا که جامعهای فعال نباشد، در معرض آسیب و گمراهی قرار میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت تمدنسازی و نگاه فرازمانی و فرا مکانی افزود: انسان متمدن کسی است که افق دید جهانی دارد و نسبت به همه انسانها، فارغ از مرزهای جغرافیایی و دینی، احساس مسئولیت میکند. امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین، بر اهمیت فرازمانی بودن انسان و پیوستگی دل با اهل بیت تأکید دارد و میگوید هر کسی دلش با ما باشد، با ماست، چه در گذشته و چه در آینده.
حجت الاسلام ولدان گفت: ضرورت واکسیناسیون روحی و اخلاقی، مراقبت از دیانت و تربیت صحیح فرزندان بسیار اساسی است.
وی ادامه داد: بحرانهای روانی و اجتماعی مانند افسردگی، خودکشی، از هم گسستگی اجتماعی و خلأ هویتی ناشی از نبود برنامههای جایگزین و فعالیتهای مثبت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تصریح کرد: جامعهای امنتر، همبستهتر و مقاومتر با اثرگذاری زنان و مادران در موفقیت جامعه و خانواده شکل میگیرد و باید با همکاری، جامعهای بهتر و پایدارتر بسازیم.
