به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان شامگاه پنج شنبه در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا (ع) شهر صدرا به تبیین سه اصل بنیادین در مسیر سعادت انسان پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه والای انسان در نظام خلقت، گفت: انسان موجودی مختار و اشرف مخلوقات الهی است که می‌تواند مسیر کمال یا سقوط را برگزیند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، راز خوشبختی را در سه گام کلیدی دانست و افزود: اولین گام خودشناسی با شناخت هویت و ظرفیت‌های درونی انسان، که مقدمه‌ای برای خداشناسی است و دومین گام مسیر شناسی با انتخاب راه درست با بهره‌گیری از هدایت قرآن کریم و راهنمایی انبیا و اولیای الهی است.

حجت الاسلام ولدان گفت: زندگی هدفمند با تکیه بر ارزش‌های الهی سومین گام در این راستا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، شرایط امروز را «بین الطلوعین» توصیف کرد و گفت: در این هوای گرگ‌ومیش، فتنه‌ها و تحولات بزرگ در سطح ملی و جهانی در جریان است. باید دین‌دان، دین‌دار و دین بان باشیم زیرا امام زمان (عج) از ما می‌خواهد ناصر دین خدا باشیم.