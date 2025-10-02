ولدان: پایگاه مسجد در جامعه باید برای ترویج سبک زندگی خدایی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس در تبیین ماهیت ایمان و تأثیر آن، گفت: نکته این است که شما باید احساس ایمان داشته باشید. وقتی سبک زندگی، اسلامی و دینی شود، نمادهای جامعه رنگ و بوی خدایی میگیرد.
وی با تشریح آثار اجتماعی ایمان، افزود: اگر از ما بپرسند که آیا اعتکاف فایده خانوادگی دارد، میگوییم وقتی به سمت خدا رفتیم، بنیاد خانواده را محکم کردیم.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس به انتقاد از سبک زندگی غربی پرداخت و گفت: زمانی کلمه «سگ» ناسزا بود و امروز سبک زندگی فرزندسگی رواج یافته است. زمانی بیحجابی نماد حیوانیت بود اما امروز آن را نشانه تمدن میدانند در حقیقت در برخی موارد خوب و بد جابهجا شده است.
گسترش دامنه اعتکاف به حوزههای علمی و خدمت
حجتالاسلام ولدان ضمن تأکید مجدد بر ضرورت تغییر پارادایم در سبک زندگی به سمت مبانی دینی، به تشریح ظرفیتهای مسجد به عنوان نهادی پویا و محوری در جامعه پرداخت و با اشاره به اهمیت نقش خانواده، نکتههای مهمی در باب اولویتبندی فضائل مطرح کرد.
وی در پاسخ به این نگرانی که ممکن است مشکل اصلی در برگزاری مراسم اعتکاف کمبود مسجد یا امکانات زیرساختی باشد، اذعان کرد: باید از این فرصتها استفاده کنیم. ما میتوانیم گونههای جدیدی از این فریضه گرانبها را تعریف کنیم؛ مانند اعتکاف علمی که در آن معلمان و دانشآموزان یک شب را در مسجد به مطالعه بپردازند. همچنین اعتکاف خدمت، شامل اعتکاف دانشبنیان و دانشجویی برای انتخاب و حل مسائل شهر، بسیار مورد نیاز است.
حجتالاسلام ولدان در ادامه، خطاب به مسئولان شهری افزود: شورای شهر و شهرداری شیراز باید مسائل شهر را به مساجد بیاورند و در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دهند. این رویکرد با نگاه اسلام سازگار است.
وی همچنین به برگزاری جلسات موفق گذشته با حضور نمایندگان ولی فقیه و مسئولان دانشگاهی اشاره کرد.
محور اصلی سخنان مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس بر اهمیت تقویت بنیان خانواده متمرکز بود؛ جایی که به زعم او خانواده و مادران در معرض مستقیم نقشههای شیطانی غرب قرار دارند.
ولدان به مقایسه اهمیت اعمال عبادی و رفتار خانوادگی پرداخت و تصریح کرد: این با هم بودن در همایشها و اعتکافها بنیان خانواده را تقویت میکند، اما رفتار در خانه، اولویت دارد.
وی با استناد به کلام نبوی (ص) این نکته را تکمیل کرد که پیامبر (ص) میفرمودند: «صحبت و رفتار محبتآمیز روزانه در خانه، فضیلتش بیشتر از اعتکاف در مسجدالنبی است.» این رفتاری است که با یاد علی (ع) و آل پیامبر (ص) و همه انبیاء (ع) عجین شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تصریح کرد: این دورهمیها منجر به تولید بستههای فکری، معنوی و عملیاتی شود که از مساجد شهر، مجمعهای قرآنی، دانشآموزان و تمام اصناف به طور همزمان حمایت شوند. همچنین حلقههای قرآنی معلمان در شورای توسعه قرآن استان شکل گیرد تا برای زندگی والا برنامه داشته باشیم.
