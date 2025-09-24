دو عامل اصلی پیشرفت اسلام در تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای حج سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۹۴ در دهمین سالگرد شهادت آنان، هشتمین مراسم سراسری بزرگداشت این شهدا با عنوان «لاله های سفید» با حضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مسئولان لشگری و کشوری و خانواده‌های معزز شهدا، در سازمان حج و زیارت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حجم و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با اشاره به نقش محوری هجرت و جهاد در تاریخ اسلام گفت: بر اساس روایات، در کنار اخلاق نیکوی پیامبر اکرم (ص)، تدبیر و مدیریت ایشان و همچنین احکام الهی، دو عامل بسیار مهم یعنی هجرت و جهاد، باعث گسترش اسلام در جهان شدند.

وی افزود: هجرت، اسلام را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کرد و امروز نیز می‌بینیم که مسلمان شدن مردم اندونزی حاصل همین هجرت بوده است. دیروز نماینده اندونزی در سازمان ملل با دفاع از مردم فلسطین، صدای آنان را به گوش جهانیان رساند. این همان روحیه‌ای است که در پرتو هجرت و فداکاری در راه خدا شکل گرفته است.

نواب با اشاره به هم‌زمانی هفته دفاع مقدس و روز گرامیداشت شهدای منا تأکید کرد: همان‌گونه که پیشرفت اسلام بر پایه هجرت و جهاد بنا شد، ما نیز باید در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی درباره جایگاه شهدای منا به سخنان امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: کسی که در مسیر رفت یا بازگشت از مکه از دنیا برود، از فزع اکبر (فریادهای روز قیامت) نجات خواهد یافت و کسی که در حال احرام از دنیا برود، در قیامت در جایگاه تلبیه‌گویان محشور می‌شود.

نواب همچنین افزود: بر اساس تفسیر این روایت، اگر فردی در یکی از دو حرم (نبوی یا امن الهی) از دنیا برود، خداوند حساب او را نمی‌گشاید.

نماینده ولی‌فقیه در ادامه با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام گفت: در حالی‌که هر روز مردم غزه شهید می‌شوند، کشورهای ثروتمند اطراف غزه هیچ کمکی به آنان نمی‌کنند. این مسئله وظیفه مسلمانان را در دفاع از مظلومان بیش از پیش سنگین می‌سازد.