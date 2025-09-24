جرائم سایبری در خراسان جنوبی ۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الوانی عصر چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی از کاهش ۱۶ درصدی ارزش ریالی جرایم سایبری و کاهش ۶ درصدی جرایم سایبری در فضای مجازی در شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف کشف‌شده در این مدت ۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.

وی کلاهبرداری اینترنتی را سهم عمده جرایم سایبری استان دانست و گفت: ۵۰ درصد از این جرایم را کلاهبرداری‌های اینترنتی تشکیل می‌دهند که عمدتاً از طریق ایجاد سایت‌ها و فروشگاه‌های فیک با قیمت‌های وسوسه‌انگیز و سپس عدم تحویل کالا پس از دریافت بیعانه انجام می‌شود.

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با هشدار درباره پیامک‌های مخرب، گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوینی مانند ابلاغیه اینترنتی، معیشتی یا سهام عدالت، قربانیان را به لینک‌های مخرب هدایت می‌کنند که منجر به نصب نرم‌افزار جاسوسی و دسترسی به اطلاعات حساس می‌شود.

سرهنگ الوانی با اشاره به یک نمونه کلاهبرداری در بیرجند از طریق انتشار آگهی استخدام جعلی، بر دقت کاربران در مواجهه با پیامک‌های خدماتی تأکید کرد و افزود: این پیامک‌ها هرگز از سرشماره‌های تلفن همراه ارسال نمی‌شوند.

وی اظهار داشت: هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۱۱ درصد، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها پنج درصد، مزاحمت اینترنتی دو درصد و سایر جرائم سه درصد از مجموع جرایم سایبری استان را تشکیل می‌دهند که ۷۹ درصد آنان جنبه اقتصادی دارند.