کلاهبرداری با لینک جعلی ثنا در طبس؛ برداشت ۱۹۵ میلیون از حساب قربانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یک شهروند طبسی با کلاهبرداری اینترنتی از طریق یک لینک جعلی سامانه ثنا مواجه شد که منجر به برداشت ۱۹۵ میلیون تومان از حساب بانکی وی شد.

وی با بیان اینکه این شهروند پیامکی از فردی ناشناس دریافت کرد که ادعا می‌شد از او در قوه قضائیه شکایتی ثبت شده است، افزود: با کلیک بر روی لینک موجود در پیامک و پرداخت مبلغی ناچیز برای مشاهده جزئیات شکایت، اطلاعات حساب بانکی این شهروند در اختیار مجرمان قرار گرفت.

سرهنگ الوانی ادامه داد: بلافاصله پس از برداشت غیرمجاز این مبلغ، کارشناسان پلیس فتا با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شده و پس از پیگیری‌های لازم، موفق شدند تمامی وجوه برداشت شده را به حساب شاکی بازگردانند.

وی تاکید کرد: ابلاغیه‌های الکترونیکی سامانه ثنا تنها برای افرادی ارسال می‌شود که در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند و مشاهده این ابلاغیه‌ها هیچ‌گونه هزینه‌ای در پی ندارد.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی اظهار کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های موجود در پیامک‌های مشکوک، به‌ویژه پیامک‌های حاوی درخواست پرداخت، خودداری کنند.

وی بیان کرد: شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت گزارش‌های مردمی است.