سواری پژو با ۹ کیلو شیشه در نهبندان توقیف شد

بیرجند- جانشین انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۹ کیلوگرم شیشه در یک خودرو سواری پژو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اکبر رضایی صبح پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی سهل. آباد حین کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه این خودرو از مبداء زابل به مقصد مشهد در حال حرکت بوده است، افزود: با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی ازخودرو، مقدار ۹ کیلوگرم شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد و جاساز شده بود، کشف شد.

سرهنگ رضایی افزود: در این رابطه ضمن توقیف خودرو، یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

