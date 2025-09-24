به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی در جریان حضور شاهین مصطفییف، معاون نخستوزیر جمهوری آذربجان و هیئت بلندپایه دولتی و سرمایهگذاری این کشور در بندر شهید رجایی، بر اهمیت توسعه همکاریهای لجستیکی و حملونقلی میان ایران و آذربایجان تاکید کرد.
وی با اشاره به مذاکرات اوایل امسال در سفر به آذربایجان همراه با وزیر راه و شهرسازی، گفت: بازدید امروز در راستای ادامه گفتوگوها برای گسترش همکاریهای دریایی و بندری انجام شد.
به گفته رسولی، هیئت آذربایجانی از ظرفیتها و زیرساختهای بندر شهید رجایی بازدید کرد و مذاکراتی برای سرمایهگذاری در بنادر ایران صورت گرفت. همچنین توافق شد کمیته مشترکی تشکیل شود تا گفتوگوهای کارشناسی درباره حوزههای مختلف همکاری ادامه یابد.
رسولی افزود: علاوه بر سرمایهگذاریهای ریلی مهم در آستارا، امروز مذاکراتی در حوزه بندری انجام شد و دو کشور، بهعنوان همسایگان واقع در مسیر کریدور بینالمللی شمال جنوب، همکاریهای نزدیک و راهبردی خواهند داشت.
