به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی در جریان حضور شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربجان و هیئت بلندپایه دولتی و سرمایه‌گذاری این کشور در بندر شهید رجایی، بر اهمیت توسعه همکاری‌های لجستیکی و حمل‌ونقلی میان ایران و آذربایجان تاکید کرد.

وی با اشاره به مذاکرات اوایل امسال در سفر به آذربایجان همراه با وزیر راه و شهرسازی، گفت: بازدید امروز در راستای ادامه گفت‌وگوها برای گسترش همکاری‌های دریایی و بندری انجام شد.

به گفته رسولی، هیئت آذربایجانی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بندر شهید رجایی بازدید کرد و مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران صورت گرفت. همچنین توافق شد کمیته مشترکی تشکیل شود تا گفت‌وگوهای کارشناسی درباره حوزه‌های مختلف همکاری ادامه یابد.

رسولی افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های ریلی مهم در آستارا، امروز مذاکراتی در حوزه بندری انجام شد و دو کشور، به‌عنوان همسایگان واقع در مسیر کریدور بین‌المللی شمال جنوب، همکاری‌های نزدیک و راهبردی خواهند داشت.