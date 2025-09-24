به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر آذربایجان در جریان بازدید از بندر شهید رجایی اظهار کرد: در شهر آستارای ایران، ترمینال راه‌آهن در حال ساخت است و تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. این پروژه نقطه آغاز کریدور شمال و جنوب از مسیر جنوب ایران است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های آتی با ایران افزود: به همین دلیل به این بندر سفر کردیم تا از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آن به‌طور مستقیم بازدید کنیم. این نخستین حضور ما در بندر شهید رجایی است و همه امکانات را از نزدیک مشاهده کردیم.

مصطفی‌یف، حمل‌ونقل و همکاری‌های لجستیکی را از مهم‌ترین حوزه‌های تعامل بین ایران و آذربایجان دانست و تاکید کرد: مذاکراتی برای ادامه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها انجام خواهد شد.