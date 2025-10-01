  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۰

کسر امتیاز از بعثت کرمانشاه در لیگ یک؛ سقوط از رده سوم به ششم

کرمانشاه - با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر کسر سه امتیاز از تیم بعثت کرمانشاه به دلیل نواقص مجوز باشگاهی، این تیم از رده سوم به جایگاه ششم لیگ یک سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه که پس از گذشت شش هفته رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) با سه برد، دو تساوی و یک شکست، ۱۱ امتیاز اندوخته و در جایگاه سوم جدول قرار داشت، با حکم کمیته انضباطی سه امتیاز از دست داد و جایگاهش تغییر کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل نواقص در پرونده صدور مجوز باشگاهی، چند تیم لیگ یک از جمله هوادار تهران، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی تهران، مس شهربابک، بعثت کرمانشاه، پارس جنوبی جم، شهرداری نوشهر، پالایش نفت بندرعباس، داماشیان گیلان و مس سونگون را مشمول کسر امتیاز دانست.

این تصمیم که با وجود قابلیت اعتراض، لازم‌الاجراست، تأثیر مستقیم بر جدول مسابقات گذاشته و از جمله اینکه تیم بعثت کرمانشاه با ۸ امتیاز به رده ششم سقوط کرده است.

سازمان لیگ اعلام کرد که رأی یادشده بر اساس استعلام‌های رسمی صادر شده و در جدول لحاظ شده است، اما در صورت نقض حکم در کمیته استیناف، تغییرات به حالت اولیه باز خواهد گشت.

