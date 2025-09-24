رشد تولید گوشت قرمز در شاهرود به ۹۰۰ تن

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی شامگاه چهارشنبه در بازدید از یک واحد گاوداری صنعتی با بیان اینکه تولید دام با نژاد برتر موضوعی که در شاهرود دنبال می‌شود، ابراز داشت: این اقدام با رعایت اصول فنی و مدرن پرواربندی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهداشت و تغذیه صحیح در گاوداری صنعتی مورد تاکید است، افزود: نتیجه این کار افزایش تولید فرآورده‌های گوشتی و کاهش هزینه‌های تولید بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه ۳۲ هزار رأس گاو در شهرستان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ رأس مولد است.

آقا بی کی با بیان اینکه طی بازه مذکور ۹۰۰ تن گوشت قرمز در شهرستان تولید شده است، تصریح کرد: برای تولید گوشت قرمز برنامه ریزی و کنترل لازم انجام گرفته است.

وی افزود: فعالیت در حوزه دام سنگین برای ۸۵۰ نفر اشتغال مستقیم و یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم در شهرستان ایجاد کرده است.