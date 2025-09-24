کسب رتبه برتر ملی توسط معلم گرمساری در رویداد محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب الهی شامگاه چهارشنبه در جلسه تقدیر از معلم گرمساری با بیان اینکه سپیده محسنی حائز رتبه برتر ملی در رویداد محیط زیستی شده است، ابراز داشت: طرح ایشان پس از داوری ۶۳۵ فرهنگی سراسر کشور حائز رتبه برتر شد.

وی افزود: آئین تجلیل با حضور مقامات عالی رتبه سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش در سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شده است.

معاون آموزش متوسطه استان سمنان با بیان اینکه انتخاب طرح این معلم گرمساری باعث افتخار جامعه آموزش و پرورش است، ابراز داشت: در واقع سپیده محسنی توانست با کسب رتبه نخست ابتکارات آموزشی تلاش و همت فرهنگیان استان سمنان را به رخ بکشد.

حزب الهی با بیان اینکه این رویداد آموزشی در ۱۵ اسفند سال گذشته رونمایی شد، تصریح کرد: در کنار آموزش درسی، طرح‌های نوآورانه و آموزش‌های میدانی نیز به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: این اقدام در راستای تحول آموزشی و توجه به مفاهیم محیط زیستی در نظام آموزش و پرورش کشور انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سپیده محسنی، دبیر دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه نظری شهرستان گرمسار و سرگروه آموزشی استان در درس زمین‌شناسی و انسان و محیط زیست است.