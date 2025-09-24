به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای دوران دفاع مقدس شامگاه امروز چهارشنبه دوم مهر پس از نماز مغرب و عشای در مسجد امام موسیبنجعفر (ع) طرشت با حضور خانواده شهید محمدمهدی طهرانچی (دانشمند هستهای ایران که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید)، حاج علیاکبر سماواتی مداح، مسعود نوری قاری بینالمللی قرآن و محسن فلاح از راویان دوران دفاع مقدس و پاکدامن رئیس بنیاد شهید منطقه ۲ برگزار شد.
عنوان مراسم «یادواره شهدای دفاع مقدس» است و به من گفتهاند بعد نماز مغرب و عشا مسجد امام موسیبنجعفر (ع) طرشت باشم. چون آنجا را نمیشناسم زودتر راه میافتم تا مبادا در مسیر گم شوم و دیر به مراسم برسم. اما چند دقیقه بعد از بنر بزرگ مراسم با عکس شهید طهرانچی و ایستگاه صلواتی جلوی ورودی مسجد میفهمم رسیدم.
پسرهای نوجوان با لبخندی «حال خوب کن» در ایستگاه صلواتی سادهشان چشم به راه مهمانان مراسم ایستادهاند و سینی شربت آبلیمو را به سمت مردم میگیرند. در حیاط مسجد هم چند جوان و نوجوان دیگر این طرف و آن طرف میروند و ظرفهای شربت را پر میکنند. پشت گلدانها، ۲ فنچ کوچک در قفسشان که با زنبیل تزئین شده، جیکجیک میکنند و مثل همان پسرهای نوجوان این طرف و آن طرف میپرند. همه چیز مثل دوران دفاع مقدس شده؛ ساده و بیشیلهپیله، اما صمیمی و پر از حس خوب.
مسجد آرام آرام شلوغ میشود و سروصدای مهمانان از هر گوشه شنیده میشود؛ اما جذابترین صداها، صدای کوچولوهای ۷۰_۸۰ سانتیمتری است که پدر و مادرهایشان با خیال راحت دستشان را رها میکنند تا در فضای امن مسجد به هر سو که میخواهند بدوند.
خانم متولی مسجد میگوید از خانواده شهید طهرانچی، پسرش به مراسم میآید. شهید طهرانچی را که یادتان هست؟ او یکی از همان دانشمندهای هستهای ایران بود که اسرائیل از نفس کشیدنش میترسید و در جنگ ۱۲ روزه، او را به شهادت رساند. حالا پسرش در راه است تا بگوید با شهادت پدرش، ایران از دانش او محروم نشده؛ چرا که او علمش را به دانشجویانش انتقال داده است.
مهمانها نماز جماعتشان را که خواندند و شربت و شیرینیشان را خوردند، مسعود نوری قاری بینالمللی قرآن با خواندن چند آیه قرآن مراسم را آغاز کرد.
پس از اینکه دختر نوجوانی دکلمهای در وصف شهدا خواند، مجری بیانیه رحمتالله نوروزی سخنگوی فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس شورای اسلامی که نتوانسته در این مراسم حاضر شود را قرائت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
«بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف و غیور محله طرشت، خانوادههای معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران سرافراز، بسیجیان مخلص و نمازگزاران محترم مسجد امام موسیبنجعفر (ع)
با سلام و احترام؛
اینجانب بهعنوان نماینده ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی بر خود لازم میدانم با افتخار از ایستادگیها، فداکاریها و همراهیهای صمیمانه یکایک شما در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آرمانهای شهدای گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم.
شما بزرگواران نشان دادید شجاعت و غیرت علوی همچون خون در رگهایتان جریان دارد و هیچگاه از تجاوز شیاطین ترس و واهمه در دل خود راه ندادهاید. ابتدا در جنگ تحمیلی ۸ ساله که اکنون در هفته بزرگداشت آن هستیم و حالا در جنگ ۱۲ روزه به خوبی این موضوع را به اثبات رسانیدهاید.
کسانی چون شما بودهاند که در دهه شصت مخلصانه فرزندان برومند خود را در راه سیدالشهداء تقدیم کردند و حالا پس از گذشت حدود ۱۰ سال از جنگ تحمیلی، نسلهای بعدی همانند اسطورههای وصف شده در خاطرات والدینشان در برابر رژیم غاصب و کودککش اسرائیل قد برافراشتند و خصم را مقتدرانه به عقب راندند.
شما جوانان بسیجی با مجاهدتهای خالصانه خود در طول جنگ ۱۲ روزه، پیام غیرت، شرافت، اقتدار و عزت ایران را به گوش تمام جهانیان رساندید و با صدای بلند فریاد آزادی و آزادگی سر دادید. همانگونه که خداوند در قرآن میفرماید: «و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فَإِنَّ حزب الله هم الغالبون»، بدانید و آگاه باشید پیروزی قطعی برای کسانی است که محبت حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و اهلبیت (علهمالسلام) او را در دل دارند و شما دقیقاً همانها هستید. شما کسانی هستید که رأفت محمدی، غیرت علوی، مهر فاطمی، کرامت حسنی و ایثار حسینی را سرلوحه کار و زندگی خود کردهاید.
پس پیروزی نهایی از آن شما و مادران و پدران شماست که امانت عشق به آلالله را به بهترین نحو به روح و جان شما سپردهاند. ما و شما شانهبهشانه هم و با نگاه خاصه حضرت صاحب الزمان (عج) پس از فتح قدس و آزادی مردم مظلوم فلسطین و غزه از چنگ شیاطین صهیونیست پرچم فتح را در بلندترین قلمهای جهان به اهتزاز در خواهیم آورد و آماده میشویم تا نوای دلنشین أنا المهدی یوسف فاطمه را در جوار بیتالله الحرام بشنویم و چشم و دلمان را به نور جمال حضرت حجت روشن گردانیم. انشاءالله.»
در ادامه مراسم محسن فلاح که نویسنده کتاب «چه کسی لباس مرا پوشید؟» و از آزادگان و روایتگران دوران دفاع مقدس است، برای مهمانان از سختیها دلاوریهای مردم در روزهای جنگ ۸ ساله روایت کرد و سپس توضیح داد که امروز هم جوانان و نوجوانان برای دفاع از کشورمان ایران سینه سپر میکنند.
انگار همه مهمانها و حتی نوجوانانشان سرتاپا گوش شدهاند و سخنان این آزاده را با دل و جان مینوشند. کوچکترها هم آزادانه و مثل برگ گل دور یکدیگر جمع شدهاند و طوری که مزاحم بزرگترها نباشند، با هم صحبت و بازی میکنند.
در ادامه مراسم محمدرضا طهرانچی، پسر شهید طهرانچی آمد و میکروفون را دست گرفت، همه مهمانان، بدون آنکه کسی از آنها بخواهد، به احترام پسر شهید هستهایشان روی پاهای خود ایستادند و به او ادای احترام کردند.
وی ضمن گرامیداشت شهدای اقتدار و هستهای، گفت: سعی میکنم از بیانات دانشمند شهید دکتر تهرانچی که در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت همکار، دوست و رفیق قدیمی خود، شهید والامقام دکتر فخریزاده فرموده بودند بازگو کنم. ایشان در آن مراسم فرمودند که ما در راه علم اقتدار آفرین به یک حرکت جهادی و مجاهدانه معتقد هستیم.
طهرانچی در پاسخ به این پرسش که جهاد به چه معنی است؟ گفت: به معنی حرکتی با باور و با اعتقاد و حرکتی معنوی به سوی هدفی والا. شهید بزرگوار فرمودند این چیزی است که آن دستگاه مختصات غرب و آمریکای جنایتکار نمیتواند متوجه بشود که ما به همین حرکت علمی، همین درس خواندن و درس دادن و استادی دانشگاه و حرکتهای علمی بهعنوان یک جهاد نگاه میکنیم.
پسر شهید طهرانچی گفت: شهید طهرانچی چند مؤلفه برای جهاد ذکر کردند و از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده کردند که ایشان دانشجویان و اساتید را به جهاد علمی برای رسیدن به مرجعیت علمی تکلیف کردهاند و لذا این شهید عزیز جهاد علمی را بر خود تکلیف میدانستند. دو ویژگی را برای جهاد بیان نمودند و فرمودند اولاً جهاد و حرکت مجاهدانه دشمن دارد، همانطور که حرکت علمی کشور سالهاست با دشمنی دشمنان از قبیل ترور و تحریم مواجه شده است.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ شهدای عزیز هستهای و دانشمند کشور همچون شهید شهریاری و دیگر شهدا در این عرصه تقدیم شدند، حرکت علمی کشور خار چشم این رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بود، چرا؟ چون ورود به این حوزههای علمی خط قرمز آنها است و کسی نباید وارد این حوزهها شود مگر اینکه وابسته به آنها باشد.
طهرانچی گفت: اگر کسی وارد این حوزهها شد و یک حرکت علمی کرد که منجر به اقتدار کشور خود شود باید هر طور شده ولو با ترور جلوی آن حرکت گرفته شود. آمریکا و دولتهایی که همیشه نقابی از آزادی و آزادی علمی بر چهره دارند، به جز ترور، سالهاست که دانشگاههای کشور را هم تحریم کردند و این ننگ را به وجودشان خریدند؛ ولی به خیال خودشان میخواهند جلوی حرکت علمی کشور را بگیرند.
پسر شهید هستهای گفت: پس یکی از مؤلفههایی که در حرکت جهادی و جهاد علمی مطرح است همین نگاه دشمنشناسانه است. مؤلفه دوم حرکت جهادی این است که حرکت جهادی به صورت جمعی دارای فرمانده است و مجاهدان باید فرمانده شناس باشند. دانشمند شهید دکتر طهرانچی همیشه تأکید داشتند که نه فقط در میان رهبران تاریخ معاصر و گذشته ایران بلکه در میان رهبران و روسای جمهور و رهبران سیاسی بسیاری از کشورها که جستجو کنیم، نگاهی به ژرف نگری مقام معظم رهبری حضرت آقا و حضرت امام خمینی بنیانگذار معظم انقلاب نیست.
وی افزود: آنچه که حضرت آقا بارها وقت میگذارند و با دانشجویان و اساتید دیدار میکنند، مسیری که برای آنها و مجاهدین راه علم تبیین میکنند یک نگاه بسیار عمیق است. شهید تهرانچی تأکید داشتند که در راه علم به جهاد معتقد هستیم و دشمن سالها با تحریم و ترور تلاش کرده است تا به خیال خود سد راه این حرکت شود.
طهرانچی گفت: همانطور که ترورهای قبلی از سال ۸۹، ترور دانشمند بزرگوار، استاد دانشگاه تهران شهید مسعود علیمحمدی، ترور شهید دکتر مجید شهریاری، شهید دکتر مصطفی احمدی روشن، شهید دکتر داریوش رضایینژاد و… و تحریمها نتوانسته جلوی راه اقتدار جمهوری اسلامی را بگیرد، این ترورها هم نخواهد توانست جلوی این مسیر را بگیرد و مسیر پیشرفت و اقتدار کشور که بزرگترین پشتوانه آن همین اقتداری است که علمی است و پشتوانه علم است.
پسر شهید طهرانچی ادامه داد: بسیاری از کشورها در همین منطقه و در مکانهای مختلف انواع و اقسام سلاحها، اسلحهها، جنگندهها، سامانههای پدافندی و سامانههای راداری را خریداری میکنند؛ اما حرکتی که منجر شده خارج چشم رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار باشیم این است که یک شهید تهرانی مقدمی نه تنها در میانه جنگ و در سختترین شرایط محاصره اقتصادی، ابزار جنگ لازم مثل موشک را میآورند بلکه سالها افراد متخصص را دور هم جمع میکنند که این موشکهای ما امروز صرفاً یک موشک نیست.
در پایان این مراسم هم از خانواده شهدایی که در مراسم حاضر بودند، قدردانی به عمل آمد و پس از آن حاج علیاکبر سماواتی دقایقی برای مهمانان مداحی کرد. پس از تمام شدن مداحیاش، با اینکه بوی عدسی داغ از حیاط در فضا پیچیده بود، پای کسی یاری نمیکرد مراسم را ترک کند و به خانه برود...
