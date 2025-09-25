آیت الله لائینی: علامه حسن زاده عالمی ولایتمدار و جهادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی چهارشنبه شب در سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی با بیان اینکه «عالم باطن دنیا و باطن انسان را می‌بیند»، گفت: امام علی (ع) عاقل و عارف بود و نقد را به نسیه نمی‌فروخت.

وی با تأکید بر اینکه مردم به نقدهای دنیا نگاه می‌کنند اما عارفان پایان و حقیقت را می‌بینند، افزود: اگر نفس خود را نکشیم و جهاد اکبر انجام ندهیم، او ما را می‌کشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به موضوع آمریکا اظهار داشت: برخی می‌گویند هزینه چالش با آمریکا زیاد است، اما رهبر انقلاب فرمودند هزینه سازش با آمریکا به مراتب سنگین‌تر است. آمریکا می‌خواهد سلاح، انرژی هسته‌ای، دانشمندان و انقلاب را از ما بگیرد.

وی هوای نفس را خطرناک‌تر از آمریکا دانست و گفت: باید زاهدانه زندگی کرد، چرا که اگر دنیا را ترک نکنیم، دنیا ما را ترک خواهد کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه عرفان واقعی، عرفان جهاد و حضور در اجتماع است، تصریح کرد: عرفان کاذب، انزوا از مردم و بی‌تفاوتی به سرنوشت جامعه است.

وی با اشاره به شخصیت علامه حسن‌زاده آملی افزود: علامه هم در سنگر نماز جمعه و خطابه حضور داشت، هم در عرصه خدمات اجتماعی و سیاسی. او عالمی ولایتمدار، متدین و جهادی بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان گفت: امروز مزار علامه حسن‌زاده در دیار عارفان و عاشقان، ملجأ دلدادگان است؛ او در زمان حیاتش میان مردم و در متن اجتماع حضور داشت و پس از رحلت در جوار روستا، مایه انس و یاد معنوی است.