برجام تجربه بی اعتمادی ایران به مذاکره با آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح پنجشنبه در آئین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای مرکز خراسان شمالی با اشاره به جنگ هشت ساله ایران و رژیم بعث عراق اظهار کرد: تجاوز صدام علیه ایران و استفاده گسترده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان، به ویژه در شهرهایی همچون حلبچه و سردشت، نمونهای آشکار از بیاعتمادی قدرتهای جهانی به حقوق بینالملل است.
امام جمعه بجنورد افزود: شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ، با وجود صدور چندین قطعنامه، هیچگاه عراق را به عنوان متجاوز محکوم نکرد و حتی برخی اعضای این شورا با حمایت از اقدامات عراق، امنیت جهانی را به خطر انداختند و این در حالی است که در حمله عراق به کویت، تنها پس از شش ساعت، شورای امنیت با اجماع اقدام به محکومیت و خروج متجاوز کرد.
وی با بیان اینکه ایران هیچگاه از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و تنها قربانی بوده است، گفت: ما بارها به سازمانهای بینالمللی مستندات استفاده عراق از سلاحهای ممنوعه را ارائه کردیم، اما واکنشها محدود بود و نشان داد نباید تنها بر اعتماد به قدرتهای خارجی تکیه کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین به تجربه مذاکرات برجام اشاره و تأکید کرد: با وجود پایبندی ایران به توافقات بینالمللی، آمریکا و اروپا تعهدات خود را اجرا نکردند و تحریمها ادامه یافت، این تجربه تاریخی نشان میدهد کشور باید با اتکا به توان داخلی و استقلال راهبردی، منافع ملی خود را تأمین کند.
حجت الاسلام نوری با اشاره به اهمیت بصیرت و هوشیاری ملت ایران افزود: تجربههای گذشته از جنگ تحمیلی تا دوران تحریمها، نشان میدهد اعتماد مطلق به دیگران آسیبزا است و تنها راه موفقیت، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، ایثارگری و مقاومت ملت است.
وی در پایان با اشاره به آموزههای قرآن و سیره ائمه، گفت: باید هوشیار باشیم و به تجربههای تاریخی تکیه کنیم، زیرا امنیت و منافع ملی باید با راهبردی مستقل و محتاطانه تأمین شود.
