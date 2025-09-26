به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با اشاره به ضرورت اصلاح خطاها اظهار کرد: احزاب و مسئولان زمانی که متوجه اشتباه در برنامه‌ریزی یا تصمیمات خود می‌شوند باید در صدد اصلاح برآیند، نه اینکه بر تصمیم نادرست خود لجاجت ورزند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی لجاجت و اصرار بر اشتباه است و این موضوع در میان ملت‌ها نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های قضائی مربوط به نزاع‌ها و درگیری‌ها در خراسان شمالی افزود: عدم کنترل خشم منجر به اقداماتی می‌شود که پشیمانی‌های گسترده‌ای به دنبال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و در هنگام غضب تصمیم‌گیری نکنیم.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به نقش تاریخی ائمه اطهار (ع) در هدایت امت اسلامی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) با ایجاد بسترهای لازم در مسیر مرجعیت، اسلام ناب را زنده نگه داشتند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز پس از ارتحال امام خمینی (ره) با وجود توطئه‌ها، نفوذی‌ها و فشارهای خارجی، جامعه را به بهترین شکل مدیریت کرده و کشور را در برابر دشمنان حفظ کرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت انرژی هسته‌ای پرداخت و گفت: غنی‌سازی نتیجه ۳۴ سال تلاش جوانان و دانشمندان مؤمن و متخصص این کشور است که با خون دل و مجاهدت به دست آمده و شهدای بسیاری برای آن جان خود را فدا کرده‌اند.

وی بیان کرد: مذاکره با آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را برنداشت بلکه فشار دشمن را بیشتر کرد؛ چراکه دشمن هرگز به دنبال کمک به ملت ایران نبوده و نیست و عقب‌نشینی در برابر چنین دشمنی، او را گستاخ‌تر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: مذاکره با آمریکا خسارت محض است و هدف نهایی آنان صفر کردن غنی‌سازی و نابودی توان هسته‌ای ایران است و دشمن به‌دنبال آن است که ملت ایران را به زانو درآورد اما تجربه نشان داده تنها راه مقابله، قوی شدن در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.