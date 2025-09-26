  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

امام جمعه بجنورد: ایران قوی عامل پیشرفت در همه عرصه‌ها است

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: دشمن به دنبال زانو زدن ملت ایران است و تنها راه مقابله، قوی شدن در عرصه‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با اشاره به ضرورت اصلاح خطاها اظهار کرد: احزاب و مسئولان زمانی که متوجه اشتباه در برنامه‌ریزی یا تصمیمات خود می‌شوند باید در صدد اصلاح برآیند، نه اینکه بر تصمیم نادرست خود لجاجت ورزند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی لجاجت و اصرار بر اشتباه است و این موضوع در میان ملت‌ها نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های قضائی مربوط به نزاع‌ها و درگیری‌ها در خراسان شمالی افزود: عدم کنترل خشم منجر به اقداماتی می‌شود که پشیمانی‌های گسترده‌ای به دنبال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و در هنگام غضب تصمیم‌گیری نکنیم.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به نقش تاریخی ائمه اطهار (ع) در هدایت امت اسلامی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) با ایجاد بسترهای لازم در مسیر مرجعیت، اسلام ناب را زنده نگه داشتند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز پس از ارتحال امام خمینی (ره) با وجود توطئه‌ها، نفوذی‌ها و فشارهای خارجی، جامعه را به بهترین شکل مدیریت کرده و کشور را در برابر دشمنان حفظ کرد.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت انرژی هسته‌ای پرداخت و گفت: غنی‌سازی نتیجه ۳۴ سال تلاش جوانان و دانشمندان مؤمن و متخصص این کشور است که با خون دل و مجاهدت به دست آمده و شهدای بسیاری برای آن جان خود را فدا کرده‌اند.

وی بیان کرد: مذاکره با آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را برنداشت بلکه فشار دشمن را بیشتر کرد؛ چراکه دشمن هرگز به دنبال کمک به ملت ایران نبوده و نیست و عقب‌نشینی در برابر چنین دشمنی، او را گستاخ‌تر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: مذاکره با آمریکا خسارت محض است و هدف نهایی آنان صفر کردن غنی‌سازی و نابودی توان هسته‌ای ایران است و دشمن به‌دنبال آن است که ملت ایران را به زانو درآورد اما تجربه نشان داده تنها راه مقابله، قوی شدن در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.

