۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

یادواره شهدای بخش مرکزی گرمسار برگزار می شود

گرمسار- همزمان با اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان، یادواره شهدای بخش مرکزی شهرستان گرمسار نیز با هدف تکریم و پاسداشت ایثارگری‌های آنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای بخش مرکزی شهرستان گرمسار با مشارکت فرمانداری، بخشداری مرکزی و سپاه ناحیه گرمسار مقارن با هفته دفاع مقدس و اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان برگزار می‌شود.

این یادواره سوم مهرماه ساعت ۱۶ در مسجد روستای مندولک برگزار و سخنرانان آن، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار و یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قرار است در این مراسم از رزمندگان سال‌های دفاع مقدس روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرمسار نیز با حضور جمعی از مسئولان تقدیر شود.

روایتگری راوی دفاع مقدس داوود حسنی و سخنرانی فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان گرمسار از دیگر برنامه‌های این یادواره شهدا است.

کد خبر 6601271

