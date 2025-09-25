  1. استانها
  2. کردستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم در سنندج برگزار شد

مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم در سنندج برگزار شد

سنندج - مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم با حضور جمعی از بانوان و دختران قرآنی در خانه قرآن «حبل‌المتین» سنندج برگزار شد.

مربی خانه قرآن حبل‌المتین سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محفل معنوی انس با قرآن کریم با حضور پرشور بانوان و قرآن‌آموزان سنندجی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد و حال و هوای ویژه‌ای به فضای قرآنی مرکز بخشید.

لیلا ارشدی هدف از برگزاری این محفل را تعمیق ارتباط معنوی با قرآن کریم، ترویج فرهنگ انس با کلام وحی بین بانوان، و گرامی‌داشت مقام شهدای دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: قرآن همواره محور وحدت و آرامش‌بخش دل‌ها است و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی مغتنم برای بازگشت به مفاهیم اصیل دینی است.

وی تصریح کرد: در این مراسم، آیاتی از قرآن کریم توسط بانوان تلاوت شد و با ارائه نکات تفسیری، تأملی بر مفاهیم آیات صورت گرفت.

وی یادآور شد: همچنین در بخش پایانی، با ذکر خاطراتی از مادران شهدا و یادآوری نقش زن مسلمان در دوران دفاع مقدس، فضای مراسم رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

ارشدی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت بانوان در این برنامه، بر ضرورت استمرار چنین محافلی برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تأکید کرد.

وی عنوان کرد: این محفل بخشی از مجموعه برنامه‌های فرهنگی خانه قرآن حبل‌المتین سنندج به مناسبت هفته دفاع مقدس بود که با استقبال گسترده بانوان همراه شد.

کد خبر 6601350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کلاس‌های قرآن باید در مدارس هم برگزار بشه تا از این کلام اللهی همه فیض ببرند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها