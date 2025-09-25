وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر تا روز شنبه آینده آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت جوی و دریایی استان تا روز شنبه آینده در اغلب ساعات آرام است، اما از اوایل روز یکشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی و تداوم آن تا روز سه شنبه، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: طی این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از فردا متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعتپیش بینی می‌شود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی ۱۵۰ سانتی‌متر و از امشب در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.