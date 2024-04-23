طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی امروز در برخی ساعات وزش باد و احتمال نفوذ گرد و خاک فرامنطقه ای در مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: به سبب افزایش نسبی سرعت وزش باد شمال غربی در سواحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان، دریا در این نواحی در ساعاتی از ظهر و بعد از ظهر امروز به نسبت متلاطم خواهد بود.

وی گفت: طی روز چهارشنبه، در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان امکان رشد ابر و ناپایداری موقت به صورت وزش تندباد لحظه‌ای و بارش پراکنده باران مورد انتظار است.

محمدی اضافه کرد: از روز جمعه نیز دمای هوا افزایش محسوس خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: آسمان غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی و فراساحل مرکزی و شمالی استان در ساعاتی از روز ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ و در فراساحل تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل و فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و از امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.