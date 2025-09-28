به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیریت ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که دو فروند از کشتی‌های این ناوگان در فاصله ۳۶۶ مایل دریایی از غزه قرار دارند و انتظار می‌رود ظرف ۳ تا ۴ روز آینده به آنجا برسند.

مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که این ناوگان اکنون شامل ۴۴ کشتی است و ظرف دو روز وارد منطقه بسیار خطرناک خواهد شد.

مدیریت ناوگان جهانی صمود بر عزم راسخ خود برای رسیدن به غزه تاکید کرد و از مردم جهان خواست که ضمن حفظ هوشیاری با این ناوگان اعلام همبستگی کنند.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ناوگان به غزه، تمام کشتی‌های ناوگان صمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند.