  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۰

ناوگان جهانی صمود: دو کشتی ما ظرف ۳ تا ۴ روز به غزه می‌‎رسند

ناوگان جهانی صمود: دو کشتی ما ظرف ۳ تا ۴ روز به غزه می‌‎رسند

ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که دو فروند کشتی این ناوگان ظرف سه تا چهار روز آینده به غزه می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیریت ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که دو فروند از کشتی‌های این ناوگان در فاصله ۳۶۶ مایل دریایی از غزه قرار دارند و انتظار می‌رود ظرف ۳ تا ۴ روز آینده به آنجا برسند.

مدیریت ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که این ناوگان اکنون شامل ۴۴ کشتی است و ظرف دو روز وارد منطقه بسیار خطرناک خواهد شد.

مدیریت ناوگان جهانی صمود بر عزم راسخ خود برای رسیدن به غزه تاکید کرد و از مردم جهان خواست که ضمن حفظ هوشیاری با این ناوگان اعلام همبستگی کنند.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ناوگان به غزه، تمام کشتی‌های ناوگان صمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند.

کد خبر 6605265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها