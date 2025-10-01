روایت سهیل اسعد از برنامه «اسطول الصمود»؛ هدف بیداری وجدان جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه جهانی الکوثر این روزها با پخش برنامه جدیدی با عنوان «اسطول الصمود» به بررسی و پوشش خبری حرکت کشتیهای مردمی به سوی غزه برای شکستن محاصره و رساندن کمکهای انسانی به مردم مظلوم این منطقه میپردازد.
«اسطول الصمود» علاوه بر انعکاس آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به این کارزار بینالمللی، تلاش دارد صدای گرسنگان، بیماران و کودکانی را که زیر سایه بمباران و محاصره رژیم صهیونیستی روزگار میگذرانند، به جهانیان برساند.
اجرای این برنامه بر عهده سهیل اسعد مجری شناخته شده آرژانتینی لبنانی است. او که به چندین زبان از جمله عربی، اسپانیایی و انگلیسی تسلط دارد، سالهاست در عرصه رسانه، گفتگو و تبلیغ اسلامی فعال است و در جهان عرب و آمریکای لاتین چهرهای شناخته شده به شمار میرود.
سهیل اسعد درباره اجرای «اسطول الصمود» و اهمیت این برنامه در این روزها در منطقه بیان کرد: رسانه میدان جنگ است و در فضایی که دشمن حمله میکند، ما باید جبهه مقاومت را باز کنیم و حضوری فعال داشته باشیم تا روایتی برخلاف روایت دشمن ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: رسانه وظیفه دارد در همان جبهه ای که دشمن باز کرده حاضر شود، مقاومت کند تا بتوانیم روایت خودمان را علیه دشمن منتقل کنیم.
اسعد در ادامه درباره پرداختن به ناوگان صمود بیان کرد: ناوگان صمود که به سمت غزه روانه شدهاند، حرکتی کاملاً مردمی است. از نگاه من رسانه باید تریبون مردم باشد؛ ابزاری که صدای مردم را به گوش مردم دیگر برساند. برخلاف رسانههایی که در بسیاری از کشورها فقط در اختیار مسئولان سیاسی است و بلندگوی حکومتها محسوب میشوند، در نگاه اسلامی هم مسئولان حق سخن گفتن دارند و هم مردم. این برنامه دقیقاً صدای مردم را منتقل میکند.
وی اضافه کرد: همواره باور داشتهام که مردم باید به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و کانالهای واسطه کنار گذاشته شوند. یعنی مردم ایران مستقیماً با مردم آمریکا یا دیگر کشورها در ارتباط باشند، گفتگو کنند و واقعیتهایشان را منتقل کنند. تجربه من در حوزههای فرهنگی، رسانهای، هنری و آکادمیک این بوده است که باید فضا را برای چنین ارتباطاتی فراهم کنیم تا مردم بتوانند خودشان روایتگر لحظات و واقعیتهایشان باشند. محدودیتها نباید مانع این ارتباط شود، بلکه باید امکان آشنایی، ملاقات و تبادل حقیقت فراهم شود.
اسعد در توضیح بیشتر یادآور شد: در «اسطول الصمود» تلاش ما این است که بهطور تخصصی به یک موضوع مشخص بپردازیم. این برنامه مانند دیگر اخبار بینالمللی نیست که در میان بیست خبر، یکی از آنها باشد؛ بلکه قهرمان اصلی و محور اصلی ما ناوگان جهانی صمود است. همه گزارشها، گفتگوها و ویدئوها در خدمت همین موضوع قرار دارند. ویژگی مهم دیگر برنامه، انتقال واقعیتهاست. ویدئوهایی که پخش میکنیم واقعی هستند؛ روایتهایی مستقیم از خود ناوگان صمود، نه صرفاً تحلیل یا تفسیر نظری. ما با صدا و تصویر واقعیت را به مخاطب منتقل میکنیم.
وی در پایان درباره ماموریت این برنامه بیان کرد: انتظار من این است که این برنامه بتواند وجدان انسانی را بیدار کند و سبب شود افرادی که تاکنون وارد چنین حرکتهایی نشدهاند، انگیزه پیدا کنند تا مثل اتفاق ناوگان صمود را خلق کنند. هدف این است که هر کسی با توانایی، خلاقیت و امکانات خود وارد میدان شود؛ همانطور که برخی اروپاییها با شجاعت به کشتی پیوستند و قدم در این مسیر گذاشتند. دغدغه اصلی من این است که این برنامه مردم را به سمت عمل سوق دهد. امروز بیش از هر چیز نیازمند عمل هستیم، نه فقط حرف و تحلیل. اگر بتوانیم از طریق این برنامه انگیزهای جهانی ایجاد کنیم تا جوامع به سمت فعالیت عملی در حمایت از مظلومان حرکت کنند، رسالت ما محقق شده است.
