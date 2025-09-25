  1. استانها
علم‌کوه در نخستین روزهای پاییز سفیدپوش شد

کلاردشت- قله ۴۸۵۰ متری علم‌کوه و ارتفاعات تخت سلیمان در سومین روز پاییز با بارش اولین برف سفیدپوش شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش برف که پس از تابستانی گرم در ارتفاعات البرز مرکزی رخ داد، چشم‌اندازی زیبا از ترکیب رنگ‌های پاییزی جنگل‌ها با سپیدی برف در کوهستان‌ها ایجاد کرده است.

بر اساس مشاهدات، این بارش تا ارتفاعات میانی نیز ادامه داشته و نشانه‌ای از آغاز فصل سرما در نواحی مرتفع به شمار می‌رود. کارشناسان هواشناسی معتقدند چنین بارش‌های زودهنگامی می‌تواند نویدبخش سالی پرباران و تقویت منابع آبی کوهستان‌ها باشد.

علم‌کوه و ارتفاعات تخت سلیمان از مهم‌ترین مقاصد کوهنوردی ایران محسوب می‌شوند و هر ساله در چهار فصل مورد توجه علاقه‌مندان به طبیعت و کوه‌نوردی قرار دارند.

