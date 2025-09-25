پویش «زنگ جهاد» آغاز تحول در نوسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، صبح امروز در آئین کلنگزنی ساخت ۵۹ مدرسه سنگی در استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به توجه ویژه دولت به تحول در نظام آموزشی، اظهار داشت: دولت محترم به ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان، نگاه ویژهای به نوسازی مدارس و ارتقای زیرساختهای تربیتی دارد و این نگاه، زمینهساز آغاز پویش ملی «زنگ جهاد» شده است.
وی با اشاره به نظر مساعد شهید والامقام سردار سلامی در حمایت از این طرح، افزود: بر اساس تفاهمنامهای که با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش و سردار سلیمانی به امضا رسید، مقرر شد سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در کنار وزارت آموزش و پرورش، در برچیده شدن مدارس سنگین، ملاتی و ناایمن مشارکت فعال داشته باشند.
زهرایی با تشریح ابعاد پویش «زنگ جهاد»، گفت: این پویش مردمی با محوریت گروههای جهادی فعال در عرصه ابنیه، قرارگاههای منطقهای و پهنهای جهادی، و مشارکت خیرین دریادل آغاز شده و به استانها ابلاغ شده است. در سال نخست، ساخت ۴۷۶ مدرسه با مجموع ۲۰۲۸ کلاس درس در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: از این تعداد، سهم استان چهارمحال و بختیاری ۵۹ مدرسه و ۲۸۰ کلاس درس است که با مشارکت نوسازی مدارس استان، بسیج سازندگی، گروههای جهادی و خیرین، انشاءالله تا مهر سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به فرآیند اجرایی این طرح، اظهار کرد: تأمین مصالح یا اعتبار مورد نیاز مصالح بر عهده نوسازی مدارس استان است و اجرای پروژه، شامل عملیات عمرانی و سایر هزینهها، توسط بسیج سازندگی با کمک گروههای جهادی و خیرین انجام خواهد شد.
زهرایی با تأکید بر لزوم تضمین موفقیت پروژهها، گفت: برای اطمینان از تحقق اهداف، چند استان و اقشار تخصصی بسیج بهعنوان معین استان چهارمحال و بختیاری تعیین شدهاند. استانهای قم، قزوین و همدان بخشی از مدارس این استان را پذیرفتهاند تا یا با کمکهای نقدی یا با حضور فیزیکی در ساخت مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نقشهها، مشخصات فنی و نظارت کامل پروژهها بر عهده نوسازی مدارس است و بسیج سازندگی با رعایت دقیق استانداردهای فنی، این طرح را پیش خواهد برد.
زهرایی در پایان با قدردانی از مشارکت مردمی، گفت: امیدواریم با همت مردم، گروههای جهادی و حمایت نهادهای مسئول، بتوانیم این مدارس را تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری برسانیم و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی برداریم.
