  1. استانها
  2. گلستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

ضعف سرانه آموزشی در مدارس ابتدایی گرگان

ضعف سرانه آموزشی در مدارس ابتدایی گرگان

گرگان-مدیرکل نوسازی مدارس گلستان از کمبود سرانه آموزشی در مدارس ابتدایی گرگان خبر داد و خواستار همکاری مسئولان برای تامین زمین و توسعه فضای آموزشی در جنوب شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی استان حدود ۴.۴ مترمربع است که شهرستان گرگان نیز وضعیت مشابهی دارد. اما در حوزه مدارس ابتدایی این رقم به کمتر از سه مترمربع کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده ضعف و نیاز مبرم به توسعه فضاهای آموزشی است.

وی افزود: با توجه به این شرایط، برنامه‌ریزی ما بر تمرکز پروژه‌های آتی در حوزه مدارس ابتدایی شهرستان گرگان است. در مهرماه امسال پنج پروژه آموزشی با ۲۱ کلاس درس به بهره‌برداری رسید که شامل یک پروژه شهری و چهار پروژه در روستاهای اطراف گرگان بود. همچنین شش پروژه دیگر با حدود ۳۷ کلاس درس در مراحل ساخت قرار دارند.

فراهی با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: در نظر داریم یک مجتمع آموزشی در محل مدرسه سابق ۲۲ بهمن واقع در خیابان ایران مهر و یک مجتمع دیگر در شهرک آسایش گرگان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی احداث کنیم. همچنین مدرسه‌ای در منطقه کوه طبیعت نیز پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: ضعف بزرگ ما در سرانه آموزشی جنوب شهر گرگان است و از همه مسئولان شهری و استانی درخواست داریم با همکاری در تأمین زمین‌های مناسب، زمینه توسعه مدارس در این منطقه فراهم شود.

کد خبر 6603689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها